СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции

Как сообщает издание, Анастасия пришла в сознание после комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и она наконец может дышать самостоятельно.

"Это говорит о том, что антибиотики подействовали - врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, - рассказал kp.ru знакомый с ситуацией Заворотнюк хирург-онколог. -

Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы".

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