Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: tass/sputnik/scanpix

Спустя неделю переживаний за здоровье Анастасии Заворотнюк у ее семьи и поклонников, если верить журналистам, наконец появилась надежда. В четверг утром актрису перевели из отделения реанимации в палату общей терапии, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на другие российские СМИ.

Как сообщает издание, Анастасия пришла в сознание после комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и она наконец может дышать самостоятельно.

"Это говорит о том, что антибиотики подействовали - врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, - рассказал kp.ru знакомый с ситуацией Заворотнюк хирург-онколог. -

Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.

Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы".

Ну что тут скажешь? Хорошие новости всегда приятно узнавать, и дай Бог, чтобы они казались еще и правдивыми! Мы очень на это надеемся...

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Галерея: Актриса Анастасия Заворотнюк

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