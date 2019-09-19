СМИ: Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции

Спустя неделю переживаний за здоровье Анастасии Заворотнюк у ее семьи и поклонников, если верить журналистам, наконец появилась надежда. В четверг утром актрису перевели из отделения реанимации в палату общей терапии, пишет "Комсомольская правда", ссылаясь на другие российские СМИ.
Как сообщает издание, Анастасия пришла в сознание после комы и осложнений в виде пневмонии и полиорганной недостаточности, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и она наконец может дышать самостоятельно.
"Это говорит о том, что антибиотики подействовали - врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии, - рассказал kp.ru знакомый с ситуацией Заворотнюк хирург-онколог. -
Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы".
Ну что тут скажешь? Хорошие новости всегда приятно узнавать, и дай Бог, чтобы они казались еще и правдивыми! Мы очень на это надеемся...
Галерея: Актриса Анастасия Заворотнюк