Саудовская Аравия показала остатки дронов и ракет, атаковавших нефтезавод

Саудовская Аравия сообщила, что всего в произошедшей в субботу атаке использовались 25 дронов и ракет.

Пресс-представитель Министерства обороны Саудовской Аравии рассказал, что на месте нападения были найдены иранские беспилотники Delta Wing и управляемые ракеты Ya Ali.

ФОТО: Amr Nabil / AP

"Нападения были совершены с севера, и их, без сомнения, организовал Иран", - сообщил на пресс-конференции представитель министерства, добавив, что доказательства это подтверждают.

Ответственность за воздушный удар взяли на себя повстанцы шиитских хуситов, однако США считают, что им не по силам самим произвести нападение такого масштаба, и на самом деле ответственность несет Иран.

Саудовская Аравия также считает, что используемые в нападении дроны не могли долететь от Йемена и хуситы лишь прикрывают Иран.

В свою очередь Иран сообщила, что организованная Саудовской Аравией пресс-конференция, на которой демонстрировались остатки дронов, свидетельствует, что государства "не знает, чьи это ракеты и откуда они запущены".

Иран также указал, что Саудовская Аравия не пояснила, почему ее система обороны не смогла перехватить ракеты и дроны.