Отдельные депутаты Сейма предложили отменить доплаты к зарплатам парламентариев

Пять не принадлежащих к фракциям депутатов предложили изменить норму закона, предусматривающую выплату депутатам Сейма дополнительных доплат за исполнение обязанностей членов президиума, комиссий, подкомиссий, руководителей фракции и их заместителей, сообщает агентство LETA.
Поправки к закону инициировали Линда Лиепиня, Юлия Степаненко, Алдис Гомбезмс, Дидзис Шмитс и Карина Спруде.
Одна из авторов поправок Степаненко пояснила агентству LETA, что сейчас примерно две трети депутатов ежемесячно получают различные доплаты к основной зарплате за объединение должностей.
По мнению заявителей, депутаты Сейма, трудясь на дополнительной должности, обеспечены достаточными дополнительными ресурсами - консультантами, помощниками и автотранспортом Сейма, чтобы выполнение дополнительных обязанностей не привело бы к нужде в дополнительной оплате труда.
Парламентарии считают, что закон улучшит доверие общества Сейму и предотвратит заинтересованность депутатов Сейма занимать конкретные должности только из-за зарплаты.
"Некоторые депутаты регулярно попадают в список самых высоко зарабатываемых, хоть от них и не просят никаких отчетов о конкретном вкладе и целесообразности доплат", - сказала Степаненко.
Если большинство Сейма поддержит поправки, политические партии потеряют необходимость "торговаться за должности" и руководство комиссиями Сейма, во фракциях и президиуме Сейма будут работать только те депутаты, для которых занимаемая должность - ответственный профессиональный выбор, уверены авторы идеи.