Отдельные депутаты Сейма предложили отменить доплаты к зарплатам парламентариев

Одна из авторов поправок Степаненко пояснила агентству LETA, что сейчас примерно две трети депутатов ежемесячно получают различные доплаты к основной зарплате за объединение должностей.

По мнению заявителей, депутаты Сейма, трудясь на дополнительной должности, обеспечены достаточными дополнительными ресурсами - консультантами, помощниками и автотранспортом Сейма, чтобы выполнение дополнительных обязанностей не привело бы к нужде в дополнительной оплате труда.

"Некоторые депутаты регулярно попадают в список самых высоко зарабатываемых, хоть от них и не просят никаких отчетов о конкретном вкладе и целесообразности доплат", - сказала Степаненко.

Если большинство Сейма поддержит поправки, политические партии потеряют необходимость "торговаться за должности" и руководство комиссиями Сейма, во фракциях и президиуме Сейма будут работать только те депутаты, для которых занимаемая должность - ответственный профессиональный выбор, уверены авторы идеи.