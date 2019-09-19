Чт, 19.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Отдельные депутаты Сейма предложили отменить доплаты к зарплатам парламентариев

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ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Пять не принадлежащих к фракциям депутатов предложили изменить норму закона, предусматривающую выплату депутатам Сейма дополнительных доплат за исполнение обязанностей членов президиума, комиссий, подкомиссий, руководителей фракции и их заместителей, сообщает агентство LETA.

Поправки к закону инициировали Линда Лиепиня, Юлия Степаненко, Алдис Гомбезмс, Дидзис Шмитс и Карина Спруде.

Одна из авторов поправок Степаненко пояснила агентству LETA, что сейчас примерно две трети депутатов ежемесячно получают различные доплаты к основной зарплате за объединение должностей.

По мнению заявителей, депутаты Сейма, трудясь на дополнительной должности, обеспечены достаточными дополнительными ресурсами - консультантами, помощниками и автотранспортом Сейма, чтобы выполнение дополнительных обязанностей не привело бы к нужде в дополнительной оплате труда.

Парламентарии считают, что закон улучшит доверие общества Сейму и предотвратит заинтересованность депутатов Сейма занимать конкретные должности только из-за зарплаты.

"Некоторые депутаты регулярно попадают в список самых высоко зарабатываемых, хоть от них и не просят никаких отчетов о конкретном вкладе и целесообразности доплат", - сказала Степаненко.

Если большинство Сейма поддержит поправки, политические партии потеряют необходимость "торговаться за должности" и руководство комиссиями Сейма, во фракциях и президиуме Сейма будут работать только те депутаты, для которых занимаемая должность - ответственный профессиональный выбор, уверены авторы идеи.

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