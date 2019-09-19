Чт, 19.09.2019
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Эксплуатация отдельных помещений Сейма остановлена
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Сейм. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президиум Сейма в четверг на внеочередном заседании решил ограничить эксплуатацию отдельных помещений здания Сейма по ул. Екаба 11, сообщает агентство LETA.

Решение было принято на основании отчета о строительной экспертизе и технической инспекции, представленного сертифицированными строительными экспертами предприятия Būvprocess. Решение было принято, чтобы провести углубленное исследование строительных конструкций.

Президиум Сейма поручил администрации Сейма  проинформировать о полученном заключении Государственное бюро по контролю за строительством, а также проконсультироваться о дальнейших мерах по устранению рисков, указанных в заключении экспертов. Заключение показало, что некоторые из инженерных элементов здания находятся в плохом состоянии.

В настоящее время администрация Сейма совместно с экспертами тщательно знакомится с полученным заключением и планирует наиболее подходящие решения в области безопасности, включая безопасное перепланирование рабочих мест и организацию потока посетителей, о чем проинформирует и Бюро по контролю за строительством.

До завершения строительных работ планируется отдельные рабочие места переместить из здания по ул. Екаба 11 в другие помещения в зданиях Сейма.

Как утверждает Сейм, значительный капитальный ремонт здания последний раз производился более 40 лет назад, однако ремонтировались не все здание и не все конструкции. В бюджетном запросе на 2020 год на содержание здания запланировано соответствующее финансирование.

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