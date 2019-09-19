Эксплуатация отдельных помещений Сейма остановлена

Решение было принято на основании отчета о строительной экспертизе и технической инспекции, представленного сертифицированными строительными экспертами предприятия Būvprocess. Решение было принято, чтобы провести углубленное исследование строительных конструкций.

Президиум Сейма поручил администрации Сейма проинформировать о полученном заключении Государственное бюро по контролю за строительством, а также проконсультироваться о дальнейших мерах по устранению рисков, указанных в заключении экспертов. Заключение показало, что некоторые из инженерных элементов здания находятся в плохом состоянии.

В настоящее время администрация Сейма совместно с экспертами тщательно знакомится с полученным заключением и планирует наиболее подходящие решения в области безопасности, включая безопасное перепланирование рабочих мест и организацию потока посетителей, о чем проинформирует и Бюро по контролю за строительством.

До завершения строительных работ планируется отдельные рабочие места переместить из здания по ул. Екаба 11 в другие помещения в зданиях Сейма.