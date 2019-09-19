Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

В Видземе пройдут крупные международные учения

Иллюстративное фото

ФОТО: flickr.com/latvijas_armija

С 23 сентября по 6 октября в Латвии будут проходить международные военные учения "Серебряная стрела 2019", в которых примут участие примерно 3000 военнослужащих из 12 стран, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В учениях будут участвовать солдаты и офицеры из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Учения будут проходить в светлое и темное время суток на Адажском полигоне, в Стопиньском, Саласпилсском, Икшкильском, Огрском, Малпилсском, Сигулдском, Адажском, Инчукалнском и Гаркалнском краях.

Цель учений - улучшить сотрудничество Национальных вооруженных сил (НВС) с союзниками, тренировать способности подразделений в планировании и реализации оборонных операций, в том числе сотрудничество Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил и расширенного контингента НАТО в Латвии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ