Чт, 19.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

С начала недели в Риге сотни человек позвонили в думу по поводу вывоза мусора

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Мусорные контейнеры

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На этой неделе с разными вопросами о вывозе мусора в департамент жилья и окружающей среды Рижской думы обратились 380 рижан, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В думе сообщили, что вывоз мусора в столице протекает организованно, в обычном режиме, и в течение неполной недели представителям департамента пришлось участвовать в решении примерно десяти неясных ситуаций.

В колл-центр позвонили примерно 380 человек. "Большинство из них хотело убедиться, что действительно не нужны никакие действия, а часть бывших клиентов Pilsеtvides serviss хотело знать, какая компания будет их обслуживать", - рассказали в думе.

В департаменте жилья и окружающей среды Рижской думы создан колл-центр. В рабочее время нужно звонить по телефону 67 474 700. Также ответы можно получить, написав на электронную почту atkritumi@riga.lv.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства Рижская дума провела процедуру переговоров, и трое из четырех прежних операторов вывоза мусора в Риге - Clean R, Eco Baltia vide и Lautus - согласились продолжать услуги. Они покрывали 96% территории Риги. Оставшиеся 4% обслуживало Pilsеtvides serviss, а теперь их обслуживают Clean R и Eco Baltia vide.

Ранее Совет по конкуренции запретил Рижской думе заключить договор с новым оператором вывоза мусора Tīrīga из опасений за создание монополии.

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