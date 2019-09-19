Чт, 19.09.2019
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Латвийский тяжелоатлет Гришковс дисквалифицирован за допинг на четыре года

Янис Гришковс

ФОТО: www.ogrenet.lv

Латвийский тяжелоатлет Янис Гришковс дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийское антидопинговое бюро.

Гришковс был пойман 16 марта, в день, когда  в Вентспилсе проходил чемпионат Латвии по тяжелой атлетике. В его организме были обнаружены анаболические андрогенные стероиды.

С 25 апреля к Гришковсу был применен обязательный временный запрет, но после рассмотрения дела его дисквалифицировали до 24 апреля 2023 года.

Гришков 12 апреля в грузинском Батуми занял пятое место на чемпионате Европы, но, скорее всего, его результат будет аннулирован.

Латвийский спортсмен в весовой категории до 102 килограммов в рывке справился со 165 килограммами, а в толчке ему удалось поднять штанку весом 205 килограммов.

Тяжелоатлет был признан лучшим спортсменом Огрского края прошлого года.

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