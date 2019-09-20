Актер Николас Кейдж стал неузнаваем

55-летний американский актер Николас Кейдж, мягко говоря, удивил публику и репортеров своим вызывающим видом на премьере нового фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil) в Лос-Анджелесе.
Всегда элегантный, гладко выбритый и с аккуратной прической Кейдж появился на красной дорожке в одежде в ковбойском стиле со шляпой "под Индиану Джонса" и с густой бородой. Не узнать...
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В фильме рассказывается история главаря наркобаронов, который терпит убытки. Он посылает двух киллеров, чтобы те выяснили, почему очередная поставка кокаина задержалась.
Трейлер фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil)