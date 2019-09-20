Пт, 20.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Актер Николас Кейдж стал неузнаваем

ФОТО: AP/Scanpix

55-летний американский актер Николас Кейдж, мягко говоря, удивил публику и репортеров своим вызывающим видом на премьере нового фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil) в Лос-Анджелесе.

Всегда элегантный, гладко выбритый и с аккуратной прической Кейдж появился на красной дорожке в одежде в ковбойском стиле со шляпой "под Индиану Джонса" и с густой бородой. Не узнать...

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В фильме рассказывается история главаря наркобаронов, который терпит убытки. Он посылает двух киллеров, чтобы те выяснили, почему очередная поставка кокаина задержалась.

Трейлер фильма "Кокаиновый барон" (Running with the Devil)

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