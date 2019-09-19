ЛУ и РТУ поднялись в рейтинге занятости выпускников вузов

В рейтинг QS Graduate Employability Ranking 2020 из Латвии попал также Рижский технический университет, который, как и ЛУ, занимает 201-250-е место.

Вузы оценивались по пяти критериям - репутация у работодателей, достижения выпускников, сотрудничество вуза с работодателями, общение и сотрудничество студентов с представителями бизнеса и занятость выпускников.

При составлении рейтинга были обработаны мнения почти 45 000 работодателей, изучены биографии более 29 000 работников, оценено сотрудничество между высшими школами и предприятиями по 320 000 мест для практики.

ЛУ занимает лучшее место, 40-е, по занятости выпускников вуза и 68-е место по критерию достижений выпускников.