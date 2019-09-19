Бюрократическое болото: дочери пациентки с инсультом не дали доступ к важной информации

После произошедшего Сперга обратилась в профессиональный суд Латвийской ассоциации врачей и другие ответственные структуры, призвав оценить действия Георгия Тихонова. Проверка была проведена, но структурам запрещено распространять дочери ее результат; это возможно только с письменного разрешения пациентки, матери Илзе.

Сперга отмечает, что такой разрешение от мамы получить проблематично, так как в связи с недавним инсультом ей очень важно не тревожиться, поэтому Илзе хочет по-возможности меньше мать в это вовлекать. В свою очередь на то, что женщина все-таки может распоряжаться от своего имени как родственница, указывает эксперт в области здравоохранения Солвита Олсена.

"Опубликованный ответ публично показывает, что ни Инспекция здравоохранения, ни Латвийское общество врачей, те, кто писал письмо, не знают, какая в Латвии действует правовая система по защите пострадавших пациентов. Я думаю, из публично прозвучавшего, что человек подал жалобу, свидетельствует, что этот пациент сам полностью из-за болезни не может о себе позаботиться.

В таких случаях закон устанавливает, что о защите его прав заботятся его представители, ими могут быть родственники.

В каждом случае у обеих ответственных структур была обязанность действовать, как устанавливает закон, и обеспечить, чтобы права этого человека защищались. Но мне также нужно сказать, что в очень многих делах о жалобах пациентов я как адвокат сталкиваюсь с катастрофическим незнанием. И это, конечно, делает ситуацию этого пострадавшего пациента еще менее защищенной, чем если бы он страдал только от врачебных ошибок", - рассказала Олсена.

Инспеция здравоохранения провела проверку действий Тихоноваа; результаты известны Резекненской больнице, однако Илзе и общественность их узнать не могут, так как не получено разрешение от мамы.

"Мы понимаем тревогу семьи и близких пациента. Но по закону физическая персона сама ведет свои дела. А если не может, то необходимо оформить нотариально заверенную доверенность!", - заявила представитель инспекции Анита Слокенберга.