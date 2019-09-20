Гороскоп гадостей: какого подвоха можно ожидать от каждого знака Зодиака

Задев самолюбие Льва можно ожидать самого худшего, ведь этот человек очень болезненно переживает свои неудачи, особенно если они стали достоянием общественности.

У Льва много связей, ведь, как правило, это довольно влиятельный человек, а значит, он приложит все усилия и потратит любые деньги, чтобы растоптать и уничтожить своего врага. Лев сделает это на публику, ведь только так он успокоит собственное самолюбие.

Дева

Девы - мелочные, скупые и ужасно педантичные. Они обожают порядок, а всех, кто создает хаос, тут же записывают в свои враги. С виду это дружелюбные и даже заботливые создания, которые каждому готовы помочь и дать дельный совет. Но

жизнь показывает, что подопечные Меркурия - искусные интриганы, которые ради достижения своей цели переступят через любого человека.

Более того, никто не догадается, что подлость в их жизнь пришла со стороны Девы. Эти люди слишком осторожны и изворотливы.

Весы

Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у них нет.

Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину и переложить ответственность на других.

К тому же большинство Весов совершенно не хотят работать, а потому, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.

Скорпион

Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит - ничего не значащие люди.

Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно.

Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.

Стрелец

Представитель данного знака ищет веселья и легкой жизни. И в этом смысле Стрелец может пакостить даже в своем доме. К примеру,

этот человек может столкнуть лбами друзей только ради веселья или закрутить роман с женой лучшего друга просто потому, что слишком любвеобилен.

При этом подопечный Юпитера очень удивляется, когда ему ставят в вину нелицеприятные поступки. Для него это вполне рядовые вещи, и он ничуть не расстроится, если друзья поступят с ним точно так же. Благо, на серьезное преступление Стрелец не пойдет, так как в благоразумии ему не откажешь.

Козерог

На многих людей Козероги производят гнетущее впечатление. Это довольно властные люди, которые никому не доверяют и считают свое мнение единственно верным.

Козероги расчетливы и коварны, а значит, если с вашей помощью они могут достичь своей цели, вы обязательно станете разменной монетой в их игре.

По сути, это настоящие энергетические вампиры, которые, поймав свою "жертву", не отпустят ее, пока не высосут всю энергию. И договориться полюбовно с бездушным Козерогом вам точно не удастся!

Водолей

Водолею ничего не нужно от окружающих, а потому намеренно он не станет причинять никому вреда. Другое дело люди, которые вмешиваются в жизнь подопечного Урана и пытаются диктовать ему свои условия.

Водолей не терпит тех, кто пытается ограничивать его свободу и загонять его в рамки. С такими личностями он борется зло и беспощадно.

И еще. Водолей не тот человек, который будет хранить верность. Даже если вчера он клялся вам в любви, завтра может изменить, не испытывая при этом и капли стыда.

Рыбы

В большинстве своем Рыбы - выраженные альтруисты, которые желают всем добра и стараются каждому прийти на помощь.

От них не стоит ждать подлости, однако если вы станете пренебрегать этими людьми и их добрым отношением, подопечные Нептуна смертельно обидятся на вас.