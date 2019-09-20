Гороскоп гадостей: какого подвоха можно ожидать от каждого знака Зодиака
Лучшее, что мы можем сделать для собственной безопасности, это узнать заранее, каких подлостей и гадостей можно ожидать от конкретного человека.
Каждый из нас мечтает жить в идеальном мире, где нет вражды, ненависти и предательства. Увы, но это невозможно, а потому не стоит удивляться, что рядом с нами в любой момент может появиться человек, способный на подлость.
Причины для негативного отношения могут быть самыми разными, а потому лучшее, что мы можем сделать для собственной безопасности, это узнать заранее, каких подлостей и гадостей можно ожидать от конкретного человека. Лучше всего об этом расскажет профессиональный астролог.
Овен
В момент наивысшего раздражения Овен не отвечает за свои действия. Это первое и самое важное, что нужно знать о представителях данного знака. Овна нельзя назвать подлым человеком.
Он честный, добродушный и достаточно отзывчивый. Но на грубость всегда отвечает грубостью, причем возвращает ее своим обидчикам в троекратном размере.
Представители данного знака чрезвычайно импульсивные люди, которые сначала делают, а потом уже думают. Данный факт подтверждается и статистикой, согласно которой Овны чаще других совершают убийства в состоянии аффекта.
Телец
Телец - это волк в овечьей шкуре! Под маской спокойного и уравновешенного человека прячется мстительная личность, которая не успокоится, пока не вернет должок обидчику. Однако самым болезненным в жизни Тельца является вопрос денег и материального достатка. Чужие успехи, повышения по службе и выигрыши в лотерею этот человек переживает очень тяжело.
К окружающим, которые богаче и успешнее его, подопечный Венеры испытывает зависть и в любой момент способен подставить подножку просто из чувства зависти.
Близнецы
Насколько опасными могут быть Близнецы, знают лишь люди, которым приходилось близко взаимодействовать с подопечными Меркурия. Дело в том, что
они невероятные лицемеры, которые всегда и везде ищут выгоду. Даже близко общаясь с вами и называя вас своим другом, эти люди не упустят шанс обогатиться за ваш счет.
Подстрекательства, манипуляции, сплетни, подлог - Близнецы пойдут на все, чтобы добиться своего и убрать с пути мешающего человека. Даже если представители этого знака Зодиака задумают убийство, они сделают это чужими руками, ведь инстинкт самосохранения у этих людей работает отлично.
Рак
Если говорить об опасности, которую стоит ожидать от Рака, то этого человека можно назвать самым добрым и простодушным представителем зодиакальной плеяды. Он живет без камня за пазухой, не завидует чужому богатству и умеет прощать людей, сделавших ему больно. Единственный минус,
Рак - слишком депрессивный и пессимистичный знак. Длительное общение с ним способно ввергнуть в депрессию самого явного оптимиста и весельчака.
Своим нытьем, своими страхами и сомнениями этот человек доводит окружающих до белого каления.
Лев
Самолюбивый и эгоистичный Лев считает себя самым достойным представителем человеческого племени, и очень раздражается, когда оказывается, что это не так.
Задев самолюбие Льва можно ожидать самого худшего, ведь этот человек очень болезненно переживает свои неудачи, особенно если они стали достоянием общественности.
У Льва много связей, ведь, как правило, это довольно влиятельный человек, а значит, он приложит все усилия и потратит любые деньги, чтобы растоптать и уничтожить своего врага. Лев сделает это на публику, ведь только так он успокоит собственное самолюбие.
Дева
Девы - мелочные, скупые и ужасно педантичные. Они обожают порядок, а всех, кто создает хаос, тут же записывают в свои враги. С виду это дружелюбные и даже заботливые создания, которые каждому готовы помочь и дать дельный совет. Но
жизнь показывает, что подопечные Меркурия - искусные интриганы, которые ради достижения своей цели переступят через любого человека.
Более того, никто не догадается, что подлость в их жизнь пришла со стороны Девы. Эти люди слишком осторожны и изворотливы.
Весы
Весы мечтают о гармонии, но чтобы добиться желаемого, нужно обладать решительностью, которой у них нет.
Они изводят окружающих постоянными сомнениями, в любой ситуации стараются спрятаться за чужую спину и переложить ответственность на других.
К тому же большинство Весов совершенно не хотят работать, а потому, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь, готовы на любое мошенничество. Даже если в результате их действий пострадает знакомый человек, Весы пойдут на это, ведь цель оправдывает средства.
Скорпион
Скорпион не знает полумер. С этим человеком можно либо дружить, но только близко, всерьез и надолго, либо враждовать. Все остальные для него лишь средство для достижения целей, а значит - ничего не значащие люди.
Обладая способностью влиять на людей, подопечный Марса может сотворить любую пакость чужими руками. А вот со своими врагами Скорпион расправляется самостоятельно.
Обладая невероятной мстительностью, представитель данного знака будет годами вынашивать план мести, но обязательно осуществит его, чего бы это ни стоило. В этом весь Скорпион.
Стрелец
Представитель данного знака ищет веселья и легкой жизни. И в этом смысле Стрелец может пакостить даже в своем доме. К примеру,
этот человек может столкнуть лбами друзей только ради веселья или закрутить роман с женой лучшего друга просто потому, что слишком любвеобилен.
При этом подопечный Юпитера очень удивляется, когда ему ставят в вину нелицеприятные поступки. Для него это вполне рядовые вещи, и он ничуть не расстроится, если друзья поступят с ним точно так же. Благо, на серьезное преступление Стрелец не пойдет, так как в благоразумии ему не откажешь.
Козерог
На многих людей Козероги производят гнетущее впечатление. Это довольно властные люди, которые никому не доверяют и считают свое мнение единственно верным.
Козероги расчетливы и коварны, а значит, если с вашей помощью они могут достичь своей цели, вы обязательно станете разменной монетой в их игре.
По сути, это настоящие энергетические вампиры, которые, поймав свою "жертву", не отпустят ее, пока не высосут всю энергию. И договориться полюбовно с бездушным Козерогом вам точно не удастся!
Водолей
Водолею ничего не нужно от окружающих, а потому намеренно он не станет причинять никому вреда. Другое дело люди, которые вмешиваются в жизнь подопечного Урана и пытаются диктовать ему свои условия.
Водолей не терпит тех, кто пытается ограничивать его свободу и загонять его в рамки. С такими личностями он борется зло и беспощадно.
И еще. Водолей не тот человек, который будет хранить верность. Даже если вчера он клялся вам в любви, завтра может изменить, не испытывая при этом и капли стыда.
Рыбы
В большинстве своем Рыбы - выраженные альтруисты, которые желают всем добра и стараются каждому прийти на помощь.
От них не стоит ждать подлости, однако если вы станете пренебрегать этими людьми и их добрым отношением, подопечные Нептуна смертельно обидятся на вас.
Эти личности не станут разрабатывать план мести, но если подвернется случай отыграться за свою обиду, Рыбы этого не упустят. В остальном же представители данного знака чаще страдают от нелицеприятных поступков окружающих, чем сами причиняют им вред.