В Таллинне спешившая на вызов полицейская машина сбила на пешеходном переходе девочку

Инцидент имел место в Таллинне. По сообщению полиции, получившую травмы девочку доставили в больницу.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмаса Крулля, в ДТП попал автомобиль полиции без опознавательных знаков, ехавший с включенными проблесковыми маячками синего цвета. Находившиеся в машине следователи выполняли служебные обязанности.

Находившиеся в машине полицейские, включая 30-летнего водителя, были трезвыми.

По словам Крулля, родители девочки были поставлены в известность об инциденте. Также в полиции пожелали пострадавшей скорейшего выздоровления.