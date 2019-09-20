Мерзликин отразил 17 бросков в матче НХЛ

Представляемая Мерзликиным команда "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) уступила "Питтсбург Пингвинс", в составе которой на этот матч не был заявлен латвийский нападающий Теодор Блюгер.

Латвийский вратарь отразил 17 из 18 бросков соперника. Единственный раз Мерзликин капитулировал на седьмой минуте игры, когда команда играла в меньшинстве.

В середине игры, как обычно в проверочных матчах, произошла замена вратаря и вместо Мерзликина на площадку вышел 22-летний финн Вейни Вехвилайнен, который отразил 14 из 17 бросков.