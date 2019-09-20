PVD: служба сделала все возможное для предотвращения новых случаев инфекции

Расследуя причины распространения кишечной инфекции в Сигулде, сделано максимально возможное для того, чтобы новых случаев заболевания не было, заявил в пятницу Латвийскому радио генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис.
По его словам, до сих пор в Сигулде PVD проверила 12 учебных заведений, также проверки проведены в Огре, Икшкиле и Гаркалне и в других местах, где поступали жалобы от родителей. Учреждения, в которых есть заболевшие, PVD проверяет каждый день.
"В данный момент мы ежедневно проверяем сигулдские детские сады, в которых констатированы случаи заболевания детей, чтобы исключить возможность дальнейшего заражения. Слава богу, до сих пор смывы с поверхностей и образцы продуктов - а мы взяли более 250 различных образцов - не выявили присутствия кишечной палочки", - сказал Балодис.
На вопрос, насколько упорядочена система питания в Сигулдском самоуправлении, Балодис ответил, что Сигулда в этом плане не отличается от других самоуправлений. Всегда можно выявить недостатки - главное, чтобы они не были критичными.
Как сообщалось, начиная с 5 сентября симптомы кишечной инфекции констатированы у 34 детей и работников в пяти дошкольных учреждениях Сигулды.