Пт, 20.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

PVD: служба сделала все возможное для предотвращения новых случаев инфекции

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Расследуя причины распространения кишечной инфекции в Сигулде, сделано максимально возможное для того, чтобы новых случаев заболевания не было, заявил в пятницу Латвийскому радио генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис.

По его словам, до сих пор в Сигулде PVD проверила 12 учебных заведений, также проверки проведены в Огре, Икшкиле и Гаркалне и в других местах, где поступали жалобы от родителей. Учреждения, в которых есть заболевшие, PVD проверяет каждый день.

"В данный момент мы ежедневно проверяем сигулдские детские сады, в которых констатированы случаи заболевания детей, чтобы исключить возможность дальнейшего заражения. Слава богу, до сих пор смывы с поверхностей и образцы продуктов - а мы взяли более 250 различных образцов - не выявили присутствия кишечной палочки", - сказал Балодис.

На вопрос, насколько упорядочена система питания в Сигулдском самоуправлении, Балодис ответил, что Сигулда в этом плане не отличается от других самоуправлений. Всегда можно выявить недостатки - главное, чтобы они не были критичными.

Как сообщалось, начиная с 5 сентября симптомы кишечной инфекции констатированы у 34 детей и работников в пяти дошкольных учреждениях Сигулды.

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