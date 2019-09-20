PVD: служба сделала все возможное для предотвращения новых случаев инфекции

По его словам, до сих пор в Сигулде PVD проверила 12 учебных заведений, также проверки проведены в Огре, Икшкиле и Гаркалне и в других местах, где поступали жалобы от родителей. Учреждения, в которых есть заболевшие, PVD проверяет каждый день.