Началась всемирная климатическая забастовка
В Австралии тысячи школьников в пятницу покинули свои классы и вышли на улицу, чтобы начать всемирную забастовку и потребовать у мировых лидеров, собравшихся на саммит ООН по климату, принять незамедлительные мероприятия по предотвращению природной катастрофы. Прогнозируется, что климатическая забастовка, к которой в течение дня присоединятся и защитники окружающей среды с других частей света, может стать крупнейшей их всех, пишет Reuters.
"Хватит отрицать, что Земля умирает", - написано от руки на одном из плакатов, который держал школьник в Сиднее. "Мы это не начали, но мы попытаемся с этим бороться", - можно прочитать на другом плакате в Сиднее.
Записи в соцсетях свидетельствуют, что школьники вышли на улицы по всей Австралии, как в столицах штатов, так и в отдаленных городках.
В пятницу протесты ожидаются примерно в 150 странах мира, в том числе в Риге планируется шествие.
Цель школьников и активистов всего мира - говорить о влиянии климатических изменений на нашу планету.
Кульминация забастовки ожидается в Нью-Йорке, где находится главное бюро ООН.
Лидеры стран на саммите ООН будут говорить о стратегии по смягчению климатических изменений, например, о переходе с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.