Пт, 20.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Началась всемирная климатическая забастовка
В Риге пройдет шествие

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ФОТО: EPA/Scanpix

В Австралии тысячи школьников в пятницу покинули свои классы и вышли на улицу, чтобы начать всемирную забастовку и потребовать у мировых лидеров, собравшихся на саммит ООН по климату, принять незамедлительные мероприятия по предотвращению природной катастрофы. Прогнозируется, что климатическая забастовка, к которой в течение дня присоединятся и защитники окружающей среды с других частей света, может стать крупнейшей их всех, пишет Reuters.

"Хватит отрицать, что Земля умирает", - написано от руки на одном из плакатов, который держал школьник в Сиднее. "Мы это не начали, но мы попытаемся с этим бороться", - можно прочитать на другом плакате в Сиднее.

Записи в соцсетях свидетельствуют, что школьники вышли на улицы по всей Австралии, как в столицах штатов, так и в отдаленных городках.

В пятницу протесты ожидаются примерно в 150 странах мира, в том числе в Риге планируется шествие.

Цель школьников и активистов всего мира - говорить о влиянии климатических изменений на нашу планету.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кульминация забастовки ожидается в Нью-Йорке, где находится главное бюро ООН.

Лидеры стран на саммите ООН будут говорить о стратегии по смягчению климатических изменений, например, о переходе с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

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