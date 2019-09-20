Началась всемирная климатическая забастовка

В Австралии тысячи школьников в пятницу покинули свои классы и вышли на улицу, чтобы начать всемирную забастовку и потребовать у мировых лидеров, собравшихся на саммит ООН по климату, принять незамедлительные мероприятия по предотвращению природной катастрофы. Прогнозируется, что климатическая забастовка, к которой в течение дня присоединятся и защитники окружающей среды с других частей света, может стать крупнейшей их всех, пишет Reuters.