Сальмонелла в Кулдигской больнице распространилась не через продукты питания

Сальмонеллез в родильном отделении Кулдигской больницы распространялся через контакты людей, а не через продукты питания, заявил в передаче LNT "900 секунд" директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
По его словам, инфекция распространялась через контакты, и "главное тут, как всегда в больницах, руки персонала и людей".
"Инфекция переносилась из палаты в палату и постепенно, дети и взрослые были ее переносчиками", - сказал Перевощиков, напомнив, насколько важно в определенных обстоятельствах мыть руки.
В родильном отделении Кулдигской больницы в июле и августе было выявлено десять случаев сальмонеллеза, в том числе у восьми новорожденных.