Пт, 20.09.2019
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Сальмонелла в Кулдигской больнице распространилась не через продукты питания

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сальмонеллез в родильном отделении Кулдигской больницы распространялся через контакты людей, а не через продукты питания, заявил в передаче LNT "900 секунд" директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

По его словам, инфекция распространялась через контакты, и "главное тут, как всегда в больницах, руки персонала и людей".

"Инфекция переносилась из палаты в палату и постепенно, дети и взрослые были ее переносчиками", - сказал Перевощиков, напомнив, насколько важно в определенных обстоятельствах мыть руки.

В родильном отделении Кулдигской больницы в июле и августе было выявлено десять случаев сальмонеллеза, в том числе у восьми новорожденных.

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