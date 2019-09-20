Полиция Южной Кореи раскрыла серийные убийства почти 30-летней давности

В четверг южнокорейская полиция сообщила, что ей наконец удалось установить мужчину, который совершил минимум три из убийств в Осане, которые произошли в период с 1986 по 1991 годы.

Как сообщает KBS, подозреваемому мужчине около 50 лет и сейчас он находится в тюрьме, где отбывает пожизненное заключение за другие преступления.

Более подробную информацию полиция не предоставляет.

Обвинения в серийных убийствах мужчине выдвинуты не будут, так как согласно законам Южной Кореи, у этого дела в 2006 году истек срок давности.

Несмотря на давность, полиция Южной Кореи продолжила расследование этого дела. Подозреваемый был идентифицирован благодаря новому сравнению образцов ДНК.

Жестокие убийства в Осане получили в стране широкую публичность.

Несмотря на то, что пока что доказана связь подозреваемого с тремя убийствами, полиция считает, что он может быть связан и с остальными.

Всех своих жертв перед убийством осанский убийца сексуально использовал. Большая часть жертв была задушена.