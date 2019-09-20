Пт, 20.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Полиция Южной Кореи раскрыла серийные убийства почти 30-летней давности
Виновного за это не накажут

ФОТО: AFP/SCANPIX

Почти 30 лет назад в южнокорейском городе Осане, который находится на юг от Сеула, в течение нескольких лет были изнасилованы и убиты десятки женщин - эти серийные убийства стали самыми громкими в недавней истории государства. Однако тогда полицейским убийцу так и не удалось поймать, сообщает CNN.

В четверг южнокорейская полиция сообщила, что ей наконец удалось установить мужчину, который совершил минимум три из убийств в Осане, которые произошли в период с 1986 по 1991 годы.

Как сообщает KBS, подозреваемому мужчине около 50 лет и сейчас он находится в тюрьме, где отбывает пожизненное заключение за другие преступления.

Более подробную информацию полиция не предоставляет.

Обвинения в серийных убийствах мужчине выдвинуты не будут, так как согласно законам Южной Кореи, у этого дела в 2006 году истек срок давности.

Несмотря на давность, полиция Южной Кореи продолжила расследование этого дела. Подозреваемый был идентифицирован благодаря новому сравнению образцов ДНК.

Жестокие убийства в Осане получили в стране широкую публичность.

Несмотря на то, что пока что доказана связь подозреваемого с тремя убийствами, полиция считает, что он может быть связан и с остальными.

Всех своих жертв перед убийством осанский убийца сексуально использовал. Большая часть жертв была задушена.

Жертвы убийцы были разного возраста - начиная от подростков и заканчивая пожилыми женщинами.

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