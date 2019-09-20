Полиция Южной Кореи раскрыла серийные убийства почти 30-летней давности
Почти 30 лет назад в южнокорейском городе Осане, который находится на юг от Сеула, в течение нескольких лет были изнасилованы и убиты десятки женщин - эти серийные убийства стали самыми громкими в недавней истории государства. Однако тогда полицейским убийцу так и не удалось поймать, сообщает CNN.
В четверг южнокорейская полиция сообщила, что ей наконец удалось установить мужчину, который совершил минимум три из убийств в Осане, которые произошли в период с 1986 по 1991 годы.
Как сообщает KBS, подозреваемому мужчине около 50 лет и сейчас он находится в тюрьме, где отбывает пожизненное заключение за другие преступления.
Более подробную информацию полиция не предоставляет.
Обвинения в серийных убийствах мужчине выдвинуты не будут, так как согласно законам Южной Кореи, у этого дела в 2006 году истек срок давности.
Несмотря на давность, полиция Южной Кореи продолжила расследование этого дела. Подозреваемый был идентифицирован благодаря новому сравнению образцов ДНК.
Жестокие убийства в Осане получили в стране широкую публичность.
Несмотря на то, что пока что доказана связь подозреваемого с тремя убийствами, полиция считает, что он может быть связан и с остальными.
Всех своих жертв перед убийством осанский убийца сексуально использовал. Большая часть жертв была задушена.
Жертвы убийцы были разного возраста - начиная от подростков и заканчивая пожилыми женщинами.