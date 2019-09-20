Бергманис: возможно, слухи о расколе в "Согласии" распространяют сами члены партии

По его словам, эта информация "высосана из пальца" и не имеет под собой реальных оснований.

"Напомню, что депутаты Рижской думы, не считая мэра и вице-мэров, выполняют свои депутатские обязанности в свободное от основной работы время. Поэтому отсутствие того или иного депутата, если оно оправданное, - обычное дело", - заявил Бергманис, добавив, что неявка на заседание не является основанием для исключения из фракции.

На вопрос, почему он сам на этой неделе не ходил на заседания комитетов, Бергманис ответил, что у него были уважительные семейные обстоятельства.

У него есть несколько версий, почему распространяются слухи о расколе "Согласия". По мнению Бергманиса, о расколе в партии мечтает не только думская оппозиция, но и "некоторые члены нашей очень пестрой коалиции", потому что теперь все являются конкурентами.

"Нельзя исключить, что источником слухов является и наша партия, где некоторые, действуя инкогнито, нарушают устав партии и этические нормы", - сказал Бергманис. Он признал, что мнения во фракции "Согласия" по некоторым вопросам развития города могут отличаться.

Как ранее сообщало агентство LETA, возможно, в коалиционных партиях Рижской думы "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР) возникли новые разногласия, так как на этой неделе из-за отсутствия кворума в комитетах не удалось принять несколько важных решений, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

По наблюдениям ЛЕТА, часть депутатов "Согласия" на этой неделе не явились на заседания комитетов.

По данным агентства LETA, новый раскол предположительно происходит во фракции "Согласия", от которой хотят отделиться еще три депутата - Сандрис Бергманис, Игорь Кузмук и Андрей Клементьев. Именно они на этой неделе не являлись на заседания.