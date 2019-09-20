Пт, 20.09.2019
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Лига Европы: "Краснодар" и ЦСКА пропустили десять мячей на двоих

Никола Влашич (ЦСКА)

ФОТО: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP/Scanpix

В четверг, 19 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы, в котором разгромные поражения потерпели московский ЦСКА и "Краснодар".

Армейцы проиграли на выезде болгарскому "Лудогорцу" со счётом 5:1. Единственный гол в составе московской команды забил 19-летний Игорь Дивеев. Что касается "Краснодара", то команда уступила на выезде швейцарскому "Базелю" со счётом 5:0.

Это поражение стало для "Краснодара" самым крупным в еврокубках. Предыдущим антирекордом считалось поражение от немецкого "Вольфсбурга" (1:5) в 2014 году.

"Молодым ребятам надо пройти через такие матчи. Тяжело принять крупное поражение, но надо", - прокомментировал поражение главный тренер ЦСКА Виктор Гончарено в эфире телеканала "Матч ТВ". 

В следующем туре, который состоится 3 октября, "Краснодар" примет испанский "Хетафе", а ЦСКА дома сыграет с испанским "Эспаньолом". Отметим, что в ближайшее воскресенье обе российские команды сыграют между собой в чемпионате.

Результаты остальных матчей:

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