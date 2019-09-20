Лига Европы: "Краснодар" и ЦСКА пропустили десять мячей на двоих

В четверг, 19 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы, в котором разгромные поражения потерпели московский ЦСКА и "Краснодар".
Армейцы проиграли на выезде болгарскому "Лудогорцу" со счётом 5:1. Единственный гол в составе московской команды забил 19-летний Игорь Дивеев. Что касается "Краснодара", то команда уступила на выезде швейцарскому "Базелю" со счётом 5:0.
Это поражение стало для "Краснодара" самым крупным в еврокубках. Предыдущим антирекордом считалось поражение от немецкого "Вольфсбурга" (1:5) в 2014 году.
"Молодым ребятам надо пройти через такие матчи. Тяжело принять крупное поражение, но надо", - прокомментировал поражение главный тренер ЦСКА Виктор Гончарено в эфире телеканала "Матч ТВ".
В следующем туре, который состоится 3 октября, "Краснодар" примет испанский "Хетафе", а ЦСКА дома сыграет с испанским "Эспаньолом". Отметим, что в ближайшее воскресенье обе российские команды сыграют между собой в чемпионате.
Результаты остальных матчей:
🚨 РЕЗУЛЬТАТЫ! 🚨— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) September 19, 2019
🔹 @FCKrasnodar и @pfc_cska пропускают 1️⃣0️⃣ мячей на двоих 😮
🔹 @DynamoKyiv побеждает на своем поле Мальме 👍
🔹 МЮ, Арсенал и Рома начинают с побед ✅
🔹 Дюделанж и Вольфсберг забивают по 4️⃣ в гостях 👏
Ну и как вам возвращение #ЛигаЕвропы? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JWLcXBZYAk