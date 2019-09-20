Лига Европы: "Краснодар" и ЦСКА пропустили десять мячей на двоих

🚨 РЕЗУЛЬТАТЫ! 🚨



🔹 @FCKrasnodar и @pfc_cska пропускают 1️⃣0️⃣ мячей на двоих 😮

🔹 @DynamoKyiv побеждает на своем поле Мальме 👍

🔹 МЮ, Арсенал и Рома начинают с побед ✅

🔹 Дюделанж и Вольфсберг забивают по 4️⃣ в гостях 👏



Ну и как вам возвращение #ЛигаЕвропы? 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/JWLcXBZYAk