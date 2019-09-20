Идущего в Москву "изгонять Путина" шамана отправили в психдиспансер

Напомним, он был задержан в среду, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области.

В Минздраве сообщили, что в больнице с ним проведут "экспертные мероприятия".

"В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Александр Габышев — житель Якутска, который называет себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". По пути к Габышеву присоединялись сторонники. Он планировал дойти до столицы в 2021 году.