Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот и следующий год

Он пояснил, что развитие Латвии постепенно замедляется вместе с торможением экономики в еврозоне и в мире. Со снижением спроса в государствах-партнерах замедляется экспорт, и главную роль в удержании развития играет внутренний спрос. Его наиболее стабильным компонентов является частное потребление, так как инвестиционная активность также снижается, так как предприятия проявляют осторожность из-за длительной геополитической неопределенности.

Римшевич рассказал, что торможение наблюдается в основной экспортной отрасли - обрабатывающей промышленности.

Выпуск деревообрабатывающей промышленности падает, что обусловлено рядом факторов, но главный из них - снижение внешнего потребления, особенно в Скандинавии, и, под влиянием Brexit, в Великобритании. Позитивные тенденции внутреннего спроса отражаются в таких отраслях, как профессиональные услуги, услуги отдыха и спорта, общественного питания и расселения туристов.

"Однако все более ясно обозначается тот факт, что вершину экономического цикла мы прошли, и развитие народного хозяйства постепенно начинает замедляться. К сожалению, это замедление усиливается - если еще в декабре мы прогнозировали рост ВВП в Латвии в 2019 году на 3,5%, то в июне этот прогноз в основном под влиянием внешних факторов был уменьшен до 2,9%, а актуальная оценка дает снижение уже до 2,5%", - добавил Римшевич.

"Это базовый сценарий, но нужно учитывать, что в условиях глобальной неопределенности у нас должны быть готовы разные сценарии развития событий. Хотя сейчас и кажется, что бюджет будущего года строится на достаточно консервативном сценарии развития, тот факт, что в этом году мы вынуждены были регулярно понижать прогнозы развития народного хозяйства, заставляет быть осторожными и в отношении бюджета 2020 года, потому что с продолжением либо усилением неблагоприятного воздействия внешней среды не исключено, что и теперешний прогноз придется корректировать вниз", - сказал Римшевич.

В то же время Банк Латвии сохранил прогноз средней инфляции в этом году на уровне 2,9%, а на следующий год - 2,5%.

По словам Римшевича, инфляция в Латвии держится около 3%, что соответствует экономической ситуации и постепенной конвергенции уровня доходов жителей Латвии с другими странами еврозоны.

Как пояснил Римшевич, замедлившееся экономическое развитие еще не отражается в инфляции, так как она отстает от экономического цикла и все еще показывает тенденцию к росту.

Президент Банка Латвии добавил, что с замедлением экономической активности постепенно снизится и инфляция. Этому будет способствовать и динамика мировых цен на сырье - пшеницу, молоко - которые в последнее время снижаются. Динамика цен на нефть показывает неопределенность, потому что ослабление мирового спроса компенсируется шоками со стороны предложения, такими, например, как недавняя атака на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии.