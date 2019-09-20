Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП на этот и следующий год
Банк Латвии уменьшил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) на этот год с 2,9% до 2,5%, на следующий год - с 3,1% до 2,6%, заявил в пятницу президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
Он пояснил, что развитие Латвии постепенно замедляется вместе с торможением экономики в еврозоне и в мире. Со снижением спроса в государствах-партнерах замедляется экспорт, и главную роль в удержании развития играет внутренний спрос. Его наиболее стабильным компонентов является частное потребление, так как инвестиционная активность также снижается, так как предприятия проявляют осторожность из-за длительной геополитической неопределенности.
Римшевич рассказал, что торможение наблюдается в основной экспортной отрасли - обрабатывающей промышленности.
Выпуск деревообрабатывающей промышленности падает, что обусловлено рядом факторов, но главный из них - снижение внешнего потребления, особенно в Скандинавии, и, под влиянием Brexit, в Великобритании. Позитивные тенденции внутреннего спроса отражаются в таких отраслях, как профессиональные услуги, услуги отдыха и спорта, общественного питания и расселения туристов.
"Однако все более ясно обозначается тот факт, что вершину экономического цикла мы прошли, и развитие народного хозяйства постепенно начинает замедляться. К сожалению, это замедление усиливается - если еще в декабре мы прогнозировали рост ВВП в Латвии в 2019 году на 3,5%, то в июне этот прогноз в основном под влиянием внешних факторов был уменьшен до 2,9%, а актуальная оценка дает снижение уже до 2,5%", - добавил Римшевич.
"Это базовый сценарий, но нужно учитывать, что в условиях глобальной неопределенности у нас должны быть готовы разные сценарии развития событий. Хотя сейчас и кажется, что бюджет будущего года строится на достаточно консервативном сценарии развития, тот факт, что в этом году мы вынуждены были регулярно понижать прогнозы развития народного хозяйства, заставляет быть осторожными и в отношении бюджета 2020 года, потому что с продолжением либо усилением неблагоприятного воздействия внешней среды не исключено, что и теперешний прогноз придется корректировать вниз", - сказал Римшевич.
В то же время Банк Латвии сохранил прогноз средней инфляции в этом году на уровне 2,9%, а на следующий год - 2,5%.
По словам Римшевича, инфляция в Латвии держится около 3%, что соответствует экономической ситуации и постепенной конвергенции уровня доходов жителей Латвии с другими странами еврозоны.
Как пояснил Римшевич, замедлившееся экономическое развитие еще не отражается в инфляции, так как она отстает от экономического цикла и все еще показывает тенденцию к росту.
Президент Банка Латвии добавил, что с замедлением экономической активности постепенно снизится и инфляция. Этому будет способствовать и динамика мировых цен на сырье - пшеницу, молоко - которые в последнее время снижаются. Динамика цен на нефть показывает неопределенность, потому что ослабление мирового спроса компенсируется шоками со стороны предложения, такими, например, как недавняя атака на нефтеперерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии.
"С учетом совокупности всех этих факторов Банк Латвии оставляет без изменений прогноз инфляции на этот и следующий год - 2,9% и 2,5%", - сказал Римшевич.