Жители Латвии оценивают качество содержания дорог летом как удовлетворительное

Согласно результатам исследования, 45% населения ездят на машине ежедневно или по крайней мере несколько раз в неделю. Что касается осведомленности опрошенных, 75% респондентов заявили, что знают или слышали о требованиях к содержанию дорог, 55% опрошенных замечали технику LAU в приложении Waze или на интерактивной карте Latvijas valsts ceļi, а 54% замечали информацию о ежедневных работах по обслуживанию автодорог.

В общей сложности для 52% опрошенных важно регулярно получать информацию о планировании и проведении ежедневных работ по содержанию автодорог.

Представитель LAU Эдгар Жилде отметил, что для улучшения общения и обратной связи с пользователями государственных автодорог в прошлом году LAU в сотрудничестве с информационным центром дорожного движения Latvijas valsts ceļi ввел централизованную систему для отслеживания предоставленной пользователями дорог информации о ситуации на государственных дорогах. Таким образом, LAU сможет быстрее реагировать и устранять проблемы на дорогах, а также информировать участников дорожного движения о выполнении повседневных работ по содержанию автодорог.

В то же время 93% опрошенных признали, что никогда не сообщали о состоянии автодорог - не писали в социальных сетях, не звонили на информационный телефон и не использовали другие каналы связи. В свою очередь 53% из тех, кто сообщал о состоянии дорог, признали, что проблема, о которой они проинформировали, была устранена.

По сравнению с 2017 годом число респондентов, которые чаще пользуются государственными дорогами в повседневной жизни, увеличилось на 11%, составив 62% автомобилистов. Подавляющее большинство, или 89% респондентов, чаще используют дороги с асфальтовым покрытием, хотя 40% автомобилистов ежедневно или, по крайней мере, несколько раз в неделю ездят также по гравийным дорогам.

Опрос проводился в июле этого года в сотрудничестве с центром исследований SKDS. В форме личных интервью по месту жительства респондентов в опросе приняли участие 1017 человек со всех регионов Латвии.