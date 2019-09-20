Жители Латвии оценивают качество содержания дорог летом как удовлетворительное

Качество обслуживания латвийских автодорог летом как хорошее или среднее оценивают 83% жителей страны, а зимой - 72% жителей, свидетельствует опрос, проведенный Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU).
Согласно результатам исследования, 45% населения ездят на машине ежедневно или по крайней мере несколько раз в неделю. Что касается осведомленности опрошенных, 75% респондентов заявили, что знают или слышали о требованиях к содержанию дорог, 55% опрошенных замечали технику LAU в приложении Waze или на интерактивной карте Latvijas valsts ceļi, а 54% замечали информацию о ежедневных работах по обслуживанию автодорог.
В общей сложности для 52% опрошенных важно регулярно получать информацию о планировании и проведении ежедневных работ по содержанию автодорог.
Представитель LAU Эдгар Жилде отметил, что для улучшения общения и обратной связи с пользователями государственных автодорог в прошлом году LAU в сотрудничестве с информационным центром дорожного движения Latvijas valsts ceļi ввел централизованную систему для отслеживания предоставленной пользователями дорог информации о ситуации на государственных дорогах. Таким образом, LAU сможет быстрее реагировать и устранять проблемы на дорогах, а также информировать участников дорожного движения о выполнении повседневных работ по содержанию автодорог.
В то же время 93% опрошенных признали, что никогда не сообщали о состоянии автодорог - не писали в социальных сетях, не звонили на информационный телефон и не использовали другие каналы связи. В свою очередь 53% из тех, кто сообщал о состоянии дорог, признали, что проблема, о которой они проинформировали, была устранена.
По сравнению с 2017 годом число респондентов, которые чаще пользуются государственными дорогами в повседневной жизни, увеличилось на 11%, составив 62% автомобилистов. Подавляющее большинство, или 89% респондентов, чаще используют дороги с асфальтовым покрытием, хотя 40% автомобилистов ежедневно или, по крайней мере, несколько раз в неделю ездят также по гравийным дорогам.
Опрос проводился в июле этого года в сотрудничестве с центром исследований SKDS. В форме личных интервью по месту жительства респондентов в опросе приняли участие 1017 человек со всех регионов Латвии.
LAU выполняет на государственных автодорогах почти 200 различных работ по их повседневному содержанию. Общая протяженность этих дорог превышает 20 000 км, из них 9092 км составляют дороги с черным, а 10 989 км - с грунтовым покрытием. Работы выполняются также более чем на 900 мостах.