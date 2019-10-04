Диана Шостак - украинская каратистка, которая грезит Олимпиадой

Помимо Шостак в украинской команде были Анжелика Терлюга, Галина Мельник и Анита Серегина. В финале первенства континента в разделе командного кумитэ украински победили представительниц Турции - 2:1.

Для Дианы Шостак это первая золотая медаль на чемпионате Европы среди взрослых, но не первая вообще. В 2016 году в кипрском городе Лимассол состоялся чемпионат Европы по каратэ среди кадетов, юниоров и молодежи, где сборная Украины завоевала две золотые медали. Одну из них в копилку украинской команды принесла уроженка Львова Диана Шостак.

"Помню, как я повернулась и ко мне бежал поздравлять тренер. Мама на трибунах стоит на коленях и плачет. Были такие эмоции, что их не передать словами", - рассказывает Диана.

Диана вспоминает, что перед тем чемпионатом она тренировалась каждый день, была невероятно мотивирована и уверена в том, что она победит. Так и получилось.