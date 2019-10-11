Девушка с копьём: Варвара Назарова - рекордсменка, чемпионка и красавица

Впервые громко у Варваре заговорили в 2016 году, когда на международных соревнованиях команд стран Центральной Азии среди юниоров она установила рекорд Казахстана в метании копья. Прошлый рекорд, который принадлежал Светлана Казаниной, продержался 13 лет.

На это Варвара решила не останавливаться и в том же году на чемпионате Азии среди юниоров она обновила уже собственный рекорд в данной дисциплине. Результат Назаровой - 52 метра 76 сантиметра.

2017 год получился для спортсменки менее удачным из-за травмы спины, но тем не менее год всё равно получился насыщенным - было очень много поездок, сборов и международных стартов.

С тех пор Назарова своих позиций первого номера в метании копья в Казахстане не уступила никому, но на международной арене пока всё складывается не самым успешным образом. 23-летняя спортсменка совмещает спорт с учёбой в Казахской академии спорта и туризма, а параллельно этом развивает свой Instagram.