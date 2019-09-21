Динамовское дерби в Москве. Рижане начинают вторую выездную серию игр

Московские "динамовцы" в данный момент занимают шестое место в Западной конференции, имея в своём активе 9 очков. Рижане идут на 10-м месте (6 очков). Несмотря на то, что в турнирной таблице москвичи находятся выше, дела у команды в последнее время идут не очень.

В последних 5 матчах подопечные Владимира Крикунова одержали всего одну победу - над "Адмиралом" (4:2). Точно такая же ситуация и у рижского "Динамо" - одна победа в последних пяти матчах. Подопечные Гирта Анкипанса в овертайме обыграли "Амур" (4:3).

Рижане этим матчем откроют для себя вторую выездную серию игр в этом сезоне. 23 сентября "Динамо" ожидает матч в Череповце против "Северстали", а два дня спустя поездка в Ярославль к местному "Локомотиву".

Во всех этих матчах не примут участие Гинтс Мейя, Эмилс Гегерис, Френк Разгалс и шведский нападающий Давид Улльстрём. Об этом сообщает официальный сайт рижской команды.