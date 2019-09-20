ЕБРР уйдет из Siauliu bankas, в Citadele - останется

"Мы достаточно долго являемся акционерами, с 2005 года. Уже сообщалось, что сейчас Siauliu bankas рассматривает несколько стратегических альтернатив. Поэтому пришло естественное время для нашего ухода из рядов акционеров банка, если придет другой инвестор", – пояснил Я. Браун.