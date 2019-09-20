Пт, 20.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

В Эстонии гражданину Латвии дали срок за причинение травм ребенку

Молоток судьи

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Харьюский уездный суд в пятницу приговорил гражданина Латвии к тюремному сроку за причинение травм ребенку знакомой, пишет Rus.Postimees со ссылкой на BNS.

Суд приговорил 42-летнего Дайниса к пяти годам лишения свободы. Из-за ускоренного порядка судебного производства этот срок сократили на треть и окончательный срок наказания составил три года и четыре месяца. Срок заключения отсчитывается с момента ареста, 12 декабря прошлого года.

Суд также решил выслать Дайниса из Эстонии и на пять лет запретить ему въезд в страну.

Суд приговорил мать ребенка, 30-летнюю Екатерину, к четырем месяцам тюрьмы условно за то, что она не сообщала о травмах ребенка.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 42-летнего Дайниса в том, что в конце 2018 года, когда он должен был заботиться о пятимесячном ребенке своей знакомой, он насильственными действиями нанес ребенку тяжелые травмы.

Прокуратура также обвиняет мать, 30-летнюю Екатерину, в том, что после того, как она узнала о травмах ребенка, она не обращалась к врачу, пока состояние ребенка не стало опасным для жизни.

Врачи все же смогли спасти жизнь ребенка.

Дайнис также обвинялся в том, что весной 2018 года он управлял автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения, в июне 2018 года угрожал другому мужчине ножом, а в июле 2018 года угрожал человеку убийством.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ