В Эстонии гражданину Латвии дали срок за причинение травм ребенку

Суд приговорил 42-летнего Дайниса к пяти годам лишения свободы. Из-за ускоренного порядка судебного производства этот срок сократили на треть и окончательный срок наказания составил три года и четыре месяца. Срок заключения отсчитывается с момента ареста, 12 декабря прошлого года.

Суд также решил выслать Дайниса из Эстонии и на пять лет запретить ему въезд в страну.

Суд приговорил мать ребенка, 30-летнюю Екатерину, к четырем месяцам тюрьмы условно за то, что она не сообщала о травмах ребенка.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 42-летнего Дайниса в том, что в конце 2018 года, когда он должен был заботиться о пятимесячном ребенке своей знакомой, он насильственными действиями нанес ребенку тяжелые травмы.

Прокуратура также обвиняет мать, 30-летнюю Екатерину, в том, что после того, как она узнала о травмах ребенка, она не обращалась к врачу, пока состояние ребенка не стало опасным для жизни.

Врачи все же смогли спасти жизнь ребенка.