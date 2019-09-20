В офисе Facebook, возможно, покончил с собой сотрудник компании

"Нам очень грустно узнать, что один из наших сотрудников умер в нашем офисе в Менлопарке", - завили TechCrunch представители Facebook.

Они указали, что на месте событий была констатирована смерть мужчины. Полиция отмечает, что по предварительной информации подозреваемых в смерти мужчины нет, как нет и следов насилия.

"Полиция Мелнопарка и спасательные службы незамедлительно среагировали на вызов. На месте событий был найден мужчина, который уже был мертв", - сказано в сообщении полиции.