Пт, 20.09.2019
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В офисе Facebook, возможно, покончил с собой сотрудник компании

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Утром в четверг, возможно, покончил с жизнью сотрудник социальной сети Facebook, сообщает полиция Мелнопарка. Информацию о смерти сотрудника подтвердило и предприятие Facebook.

"Нам очень грустно узнать, что один из наших сотрудников умер в нашем офисе в Менлопарке", - завили TechCrunch представители Facebook.

Они указали, что на месте событий была констатирована смерть мужчины. Полиция отмечает, что по предварительной информации подозреваемых в смерти мужчины нет, как нет и следов насилия.

"Полиция Мелнопарка и спасательные службы незамедлительно среагировали на вызов. На месте событий был найден мужчина, который уже был мертв", - сказано в сообщении полиции.

"Мы сотрудничаем с полицией и обеспечиваем поддержку своим сотрудникам. О произошедшем проинформирована семья. Надеемся, что вскоре появится новая информация, которая будет передана правозащитным учреждениям", - говорится в сообщении Facebook.

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