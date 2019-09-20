Нескучная мода Alberta Ferretti: от мотивов хиппи до буржуазного шика
Мода не должна быть слишком серьезной - так решил бренд Alberta Ferretti, представив на Неделе моды в Милане, пожалуй, одну из самых ярких и жизнерадостных коллекций за все времена своего существования.
Свободные джинсовые комбинезоны, разноцветные полоски на замшевых текстурах словно из 70-х и скользящие шелковые платья - тоже из ткани разных цветов... Вечерние же наряды, выполненные в оттенках синего и черного, позволили дизайнеру изменить настроение коллекции, перейдя от мотивов хиппи к буржуазному шику. Смотрите, как здорово!
Больше фото - в нашей галерее!