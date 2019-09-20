Пт, 20.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Нескучная мода Alberta Ferretti: от мотивов хиппи до буржуазного шика
Неделя моды в Милане

ФОТО: SIPA/Scanpix

Мода не должна быть слишком серьезной - так решил бренд Alberta Ferretti, представив на Неделе моды в Милане, пожалуй, одну из самых ярких и жизнерадостных коллекций за все времена своего существования.

Свободные джинсовые комбинезоны, разноцветные полоски на замшевых текстурах словно из 70-х и скользящие шелковые платья - тоже из ткани разных цветов... Вечерние же наряды, выполненные в оттенках синего и черного, позволили дизайнеру изменить настроение коллекции, перейдя от мотивов хиппи к буржуазному шику. Смотрите, как здорово!

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

ФОТО: SIPA/Scanpix

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