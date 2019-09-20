Главный нейрохирург России рассказал подробности диагноза и лечения Заворотнюк
Российский академик Александр Коновалов, признанный лучшим нейрохирургом мира, в эфире телеканала "Москва 24" рассказал подробности диагноза и лечения актрисы Анастасии Заворотнюк.
"Когда у нее начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы ее обследовали, установили диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии. Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция - это важная, но не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение, помимо по возможности радикального удаления. Необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. И химеотерапия. Это препараты - непростые препараты, которые иногда годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", - рассказал Александр Коновалов в студии телеканала "Москва 24".
Специалист отметил, что
"глиобластома - пожалуй, одна из самых распространенных опухолей, особенно у взрослых. (...) Одна из самых опасных и трудно излечимых - по сути, даже неизлечимых..."
Когда журналист переспросил врача: "НЕ излечимых?" - тот добавил: "В редких случаях".
И здесь, по словам Александра Коновалова, большое значение имеет генетический фактор: "То, что обозначается одним термином "глиобластома", объединяет разные варианты опухолей. Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, химиопрепаратам, и даже после неполного удаления удается продлить жизнь и в очень редких случаях - излечить больных".
Остается надеяться, что случай с Анастасией Заворотнюк окажется из числа именно этих редких, но счастливых...
Галерея: Актриса Анастасия Заворотнюк