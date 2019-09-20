Главный нейрохирург России рассказал подробности диагноза и лечения Заворотнюк

"Когда у нее начались первые симптомы заболевания, она пришла в институт, мы ее обследовали, установили диагноз, но после этого она предпочла оперироваться в Германии. Там прошла успешная операция, но дело в том, что операция - это важная, но не основная часть лечения. После этого требуется еще дополнительное лечение, помимо по возможности радикального удаления. Необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных. И химеотерапия. Это препараты - непростые препараты, которые иногда годятся только для определенной опухоли, и все это очень дорогое лечение", - рассказал Александр Коновалов в студии телеканала "Москва 24".