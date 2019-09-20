Пт, 20.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)
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Театральный стиль бывших первых леди Латвии: актуальный пастельный тон против кокетливого коктейльного платья
Вейоне VS Затлере

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Латвийский национальный театр накануне, 19 сентября, открыл новый сезон. Многочисленные ценители театрального искусства пришли в этот день на спектакли, в том числе и очень известные в Латвии персоны - например, зкс-президенты страны Валдис Затлерс и Раймондс Вейонис с супругами.

Ивета Вейоне выбрала для этого вечера брюки в актуальном цвете из пастельной гаммы и черную кружевную блузку с прозрачными рукавами. Свой образ супруга экс-президента Латвии дополнила маленьким клатчем и туфлями на низком каблуке - тоже черными, под блузку.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Лилита Затлере, в свою очередь, отдала предпочтение маленькому черному коктейльному платью с игривой оборкой, которое прекрасно сочеталось с ниткой жемчуга на ее шее и черным клатчем.

 

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Оцените стиль латвийских театралов - гостей этого дня. Смотрите фото в нашей галерее!

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