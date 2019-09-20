Театральный стиль бывших первых леди Латвии: актуальный пастельный тон против кокетливого коктейльного платья

Латвийский национальный театр накануне, 19 сентября, открыл новый сезон. Многочисленные ценители театрального искусства пришли в этот день на спектакли, в том числе и очень известные в Латвии персоны - например, зкс-президенты страны Валдис Затлерс и Раймондс Вейонис с супругами.