Театральный стиль бывших первых леди Латвии: актуальный пастельный тон против кокетливого коктейльного платья
Латвийский национальный театр накануне, 19 сентября, открыл новый сезон. Многочисленные ценители театрального искусства пришли в этот день на спектакли, в том числе и очень известные в Латвии персоны - например, зкс-президенты страны Валдис Затлерс и Раймондс Вейонис с супругами.
Ивета Вейоне выбрала для этого вечера брюки в актуальном цвете из пастельной гаммы и черную кружевную блузку с прозрачными рукавами. Свой образ супруга экс-президента Латвии дополнила маленьким клатчем и туфлями на низком каблуке - тоже черными, под блузку.
Лилита Затлере, в свою очередь, отдала предпочтение маленькому черному коктейльному платью с игривой оборкой, которое прекрасно сочеталось с ниткой жемчуга на ее шее и черным клатчем.
Оцените стиль латвийских театралов - гостей этого дня. Смотрите фото в нашей галерее!