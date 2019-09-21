Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" готова к четвертому сюрпризу, Лемаич - к примерке короны

Перенесенная с 24-го тура игра с участием "Риги" и "Вентспилса", которая на этой неделе прошла на стадионе "Сконто" и завершилась вничью 0:0, только усугубила ситуацию. Прежде всего для "Вентспилса", который продолжает сражаться за третью строчку турнирной таблицы и до сих пор поражает своей серией из десяти матчей без поражений: с конца июня у "Вентспилса" шесть побед и четыре ничьи. Сейчас для "желто-синих" каждое очко на счету, а конкуренты не дремлют. Вот и выходит, что лучше синица в руках, нежели журавль в небе.

Расшифровываю - гнаться за идущей на втором месте РФШ, конечно же, надо, но еще важнее остаться в призерах и гарантированно получить пропуск в еврокубки. А для этого и нужны победы.

22 сентября "Вентспилс", который на днях остался без своего российского владельца Адлана Шишханова, дисквалифицированного дисциплинарным комитетом ЛФФ (Латвийская федерация футбола) до 19 ноября (ему запрещено находится в технической зоне, в раздевалке и присутствовать на пресс-конференциях). Всему виной его непрекращающаяся словесная война с судейским корпусом.

Так вот, "Вентспилс" гостит в Риге, где на стадионе "Даугава" встречается с "Меттой". И не смотрите, что "Метта" пока что отстает от всех, занимая последнее, девятое место. Уже был случай в этом сезоне, когда "студенты" обыгрывали "Вентспилс" (во втором круге - 2:1). Так что тут все может случиться исходя из того, что без своего главного бомбардира Тосина Айегуна, перебравшегося в Швейцарию, курземцы пока что никак не могут победить. Более того, даже забить с игры (в игре 29-го тура Евгений Казачок реализовал пенальти).

В тот же воскресный день нас ждет еще одна увлекательная дуэль - "Валмиера" будет принимать "Ригу", которая, такое ощущение, уже повесила себе золотые медали (предыдущий матч с "Вентспилсом" наставник рижан Михаил Конев назвал одним из худших в этом сезоне). И в какой-то мере лидера понять можно - отрыв от РФШ составляет вполне комфортные девять очков при игре в запасе. Ну не знаю, что может произойти, чтобы чемпион Латвии не смог в этом году защитить свой титул.

Так вот, чуть ли не единственная команда "Вирслиги", которая знает, как играть против фаворита, это как раз "Валмиера" Тамаза Пертии. Пока что его подопечные в данном контексте смотрятся убедительно. Судите сами - 1:0, 1:0 и 0:0.