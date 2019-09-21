Футбол с Владимиром Ивановым: "Валмиера" готова к четвертому сюрпризу, Лемаич - к примерке короны

Суббота и воскресенье подарят футбольным болельщикам еще четыре интереснейших матча. И среди них не будет ни одного, в котором бы что-то не решалось. Речь идет об играх 30-го тура национального первенства, которые намечены в Елгаве, Слоке, Риге и Валмиере. За полтора месяца до финиша "Вирслиги" вопросов остается еще много.
Перенесенная с 24-го тура игра с участием "Риги" и "Вентспилса", которая на этой неделе прошла на стадионе "Сконто" и завершилась вничью 0:0, только усугубила ситуацию. Прежде всего для "Вентспилса", который продолжает сражаться за третью строчку турнирной таблицы и до сих пор поражает своей серией из десяти матчей без поражений: с конца июня у "Вентспилса" шесть побед и четыре ничьи. Сейчас для "желто-синих" каждое очко на счету, а конкуренты не дремлют. Вот и выходит, что лучше синица в руках, нежели журавль в небе.
Расшифровываю - гнаться за идущей на втором месте РФШ, конечно же, надо, но еще важнее остаться в призерах и гарантированно получить пропуск в еврокубки. А для этого и нужны победы.
22 сентября "Вентспилс", который на днях остался без своего российского владельца Адлана Шишханова, дисквалифицированного дисциплинарным комитетом ЛФФ (Латвийская федерация футбола) до 19 ноября (ему запрещено находится в технической зоне, в раздевалке и присутствовать на пресс-конференциях). Всему виной его непрекращающаяся словесная война с судейским корпусом.
Так вот, "Вентспилс" гостит в Риге, где на стадионе "Даугава" встречается с "Меттой". И не смотрите, что "Метта" пока что отстает от всех, занимая последнее, девятое место. Уже был случай в этом сезоне, когда "студенты" обыгрывали "Вентспилс" (во втором круге - 2:1). Так что тут все может случиться исходя из того, что без своего главного бомбардира Тосина Айегуна, перебравшегося в Швейцарию, курземцы пока что никак не могут победить. Более того, даже забить с игры (в игре 29-го тура Евгений Казачок реализовал пенальти).
В тот же воскресный день нас ждет еще одна увлекательная дуэль - "Валмиера" будет принимать "Ригу", которая, такое ощущение, уже повесила себе золотые медали (предыдущий матч с "Вентспилсом" наставник рижан Михаил Конев назвал одним из худших в этом сезоне). И в какой-то мере лидера понять можно - отрыв от РФШ составляет вполне комфортные девять очков при игре в запасе. Ну не знаю, что может произойти, чтобы чемпион Латвии не смог в этом году защитить свой титул.
Так вот, чуть ли не единственная команда "Вирслиги", которая знает, как играть против фаворита, это как раз "Валмиера" Тамаза Пертии. Пока что его подопечные в данном контексте смотрятся убедительно. Судите сами - 1:0, 1:0 и 0:0.
То есть, вы можете себе представить, что за 270 минут игрового времени чемпион Латвии ни разу не смог поразить ворота неуступчивых валмиерчан. Ни разу! И это при том, что "Рига" - самая результативная команда "Вирслиги" с 48 забитыми мячами, идя по графику почти два гола за игру (48 голов в 25 встречах). А тут снова под ногами путается "Валмиера", которая наряду с юрмальским "Спартаком" продолжает грезить попаданием в еврокубковую зону.
Сейчас коллектив грузина Тамаза Пертии пока что пятый, но отставание не катастрофическое (у идущего на четвертом месте "Спартака" - 37 баллов, а у "Вентспилса" - 42). Для самой "Валмиеры" эта игра - не просто еще один экзамен на футбольную зрелость. Это большой вызов, то есть постараться и в четвертом матче не просто не уступить "Риге", а не пропустить ни одного мяча. Чем не сверхзадача?
А в субботу 30-й тур откроется матчами "Елгава" - РФШ и "Спартак" - "Лиепая". В первом случае елгавчане постараются с четвертой попытки все же обыграть рижан, так как до этого у них не очень-то получалось (1:2, 0:0 и 0:2). Во втором "Спартак", со своей стороны, тоже постарается не только продлить свою беспроигрышную серию с лиепайчанами (1:0, 1:0 и 2:2), но и поскорее забыть неудачу в прошлом туре. А ведь это был форменный позор: поражение от РФШ с самым крупным счетом в этом сезоне - 0:6. Пора реабилитироваться перед своим зрителем...
К тому же, итальянский наставник юрмалчан Нунцио Дзаветтьери еще на два сезона остается в "Спартаке" (новый контракт был подписан буквально на днях). Так что игра в субботу в Слоке - самый подходящий случай, чтобы и тренера своего поздравить, и приблизиться к "Вентспилсу".
А "Лиепае" Александра Старкова пока только и остается, что вести заочный спор с "Елгавой" за шестую строчку турнирной таблицы (у "Лиепаи" - 29 очков, "Елгавы" - 28). Задача не ахти какая, но тоже важная для руководителей этих клубов. Ну и еще в субботу мы можем получить нового лидера в списке бомбардиров. На матч с "Елгавой" сербский нападающий РФШ Дарко Лемаич наверняка выйдет с четко поставленной задачей забить свой 12-й мяч в сезоне и примерить корону главного голеодра страны.