Трагичная пятница на дорогах Латвии: 18 человек пострадали, одного убил трактор

Вчера в 16.49 в Берзаунской волости Мадонского края мужчина попал под прицеп трактора и от полученных травм погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, за нарушения правил дорожного движения составлено 587 протоколов, в том числе 226 за превышение скорости, один за агрессивную езду и 11 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.