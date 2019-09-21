Сб, 21.09.2019
В нашей стране, если ты решил заниматься футболом и ставишь себе цель играть в чемпионате Латвии, то тебе не за чем этим заниматься. Уехать из Латвии - должно быть целью любого местного футболиста. Виталий Ягодинский, защитник команды RFS

Трагичная пятница на дорогах Латвии: 18 человек пострадали, одного убил трактор

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах Латвии погиб один человек, еще 18 пострадали, сообщает Государственная полиция.

Вчера в 16.49 в Берзаунской волости Мадонского края мужчина попал под прицеп трактора и от полученных травм погиб на месте происшествия.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, за нарушения правил дорожного движения составлено 587 протоколов, в том числе 226 за превышение скорости, один за агрессивную езду и 11 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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