Сб, 21.09.2019
На фасады, например, лезть не стоит, особенно если учитывать, что под ними могут быть другие люди. Если угрожать жизни, то только своей - это должно стать золотым правилом "сталкера". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Во всемирной климатической забастовке приняли участие 4 млн человек

1

ФОТО: EPA/Scanpix

В пятницу, 20 сентября, состоялась всемирная забастовка, участники которой требовали действий от мировых лидеров в борьбе с климатическими проблемами. В протестах по всему миру участвовали около четырех миллионов человек, сообщили организаторы мероприятия. 

По словам организаторов, это была крупнейшая в истории акция протеста, призывающая обратить внимание на угрозы, которые для планеты создает повышение температуры. 

Протесты начались в Австралии и в регионе Тихого океана, потом они продолжились в Африке, Европе и Латинской Америке, а завершились в США, где в протесте в Нью-Йорке участвовала основоположник этого движения Грета Тунберг.

"Перемены приближаются, нравится вам это или нет", - заявила Грета перед почти 250 000 демонстрантов, добавив, что это лишь начало борьбы с природной катастрофой. 

Галерея: Всемирная забастовка против изменений климата

Организаторы мероприятия сообщили, что пятничная демонстрация положила начало 5800 протестам, которые пройдут в 163 странах на следующей неделе. 

В Риге в протесте приняли участие около 300 молодых людей. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ