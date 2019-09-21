Во всемирной климатической забастовке приняли участие 4 млн человек

В пятницу, 20 сентября, состоялась всемирная забастовка, участники которой требовали действий от мировых лидеров в борьбе с климатическими проблемами. В протестах по всему миру участвовали около четырех миллионов человек, сообщили организаторы мероприятия.
По словам организаторов, это была крупнейшая в истории акция протеста, призывающая обратить внимание на угрозы, которые для планеты создает повышение температуры.
Протесты начались в Австралии и в регионе Тихого океана, потом они продолжились в Африке, Европе и Латинской Америке, а завершились в США, где в протесте в Нью-Йорке участвовала основоположник этого движения Грета Тунберг.
"Перемены приближаются, нравится вам это или нет", - заявила Грета перед почти 250 000 демонстрантов, добавив, что это лишь начало борьбы с природной катастрофой.
Галерея: Всемирная забастовка против изменений климата
Организаторы мероприятия сообщили, что пятничная демонстрация положила начало 5800 протестам, которые пройдут в 163 странах на следующей неделе.
В Риге в протесте приняли участие около 300 молодых людей.
#Klimastreik in #Paris. Auch in 🇫🇷 demonstrieren junge Leute gegen den #Klimawandel. Sie halten die Klimapolitik der Regierung für Augenwischerei und fordern von Präsident #Macron, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. #FridaysForFuture #youthforclimate @Weltspiegel_ARD pic.twitter.com/fnRVB0QpYT— ARD Studio Paris (@ARDStudioParis) September 20, 2019