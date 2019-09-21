Сб, 21.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Сомнительный медцентр Aurora теперь закрыт для посетителей

Стетоскоп. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Медицинский центр Aurora, который ранее вызвавший беспокойства у Инспекции здравоохранения (VI), уже несколько дней закрыт для посетителей. Уточняется нынешний статус учреждения, сообщили агентству LETA в VI.

В инспекции подчеркнули, что медицинский центр Aurora не может предоставлять свои услуги по другому адресу, только на улице Бруниниеку 49.

С вопросами, которые связаны с заключенными финансовыми договорами, VI призывает жителей обращаться в Центр защиты прав потребителей или в полицию.

С самим центром агентству LETA связаться не удалось. 

Ранее сообщалось, что инспекция регулярно получает информацию от жителей о телефонных звонках от имени медицинского центра Aurora с приглашением бесплатно проверить здоровье, после чего людям предлагают заключить договор о получении различных медицинских услуг за плату.

VI напоминает, что медицинский центр - лечебное учреждение, зарегистрированное в регистре лечебных учреждений, которое уполномочено оказывать услуги заботы о здоровье, однако призывает каждого жителя Латвии лично оценить необходимость отзываться на подобные "бесплатные предложения".

Кроме того, инспекция отмечает - с вопросами о здоровье сначала нужно обращаться к семейному врачу, который объективно оценит состояние пациента и примет решение о проведении необходимых исследований, а также выпишет направление к врачам.

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