Сомнительный медцентр Aurora теперь закрыт для посетителей

В инспекции подчеркнули, что медицинский центр Aurora не может предоставлять свои услуги по другому адресу, только на улице Бруниниеку 49.

С вопросами, которые связаны с заключенными финансовыми договорами, VI призывает жителей обращаться в Центр защиты прав потребителей или в полицию.

С самим центром агентству LETA связаться не удалось.

Ранее сообщалось, что инспекция регулярно получает информацию от жителей о телефонных звонках от имени медицинского центра Aurora с приглашением бесплатно проверить здоровье, после чего людям предлагают заключить договор о получении различных медицинских услуг за плату.

VI напоминает, что медицинский центр - лечебное учреждение, зарегистрированное в регистре лечебных учреждений, которое уполномочено оказывать услуги заботы о здоровье, однако призывает каждого жителя Латвии лично оценить необходимость отзываться на подобные "бесплатные предложения".