Сомнительный медцентр Aurora теперь закрыт для посетителей

Медицинский центр Aurora, который ранее вызвавший беспокойства у Инспекции здравоохранения (VI), уже несколько дней закрыт для посетителей. Уточняется нынешний статус учреждения, сообщили агентству LETA в VI.
В инспекции подчеркнули, что медицинский центр Aurora не может предоставлять свои услуги по другому адресу, только на улице Бруниниеку 49.
С вопросами, которые связаны с заключенными финансовыми договорами, VI призывает жителей обращаться в Центр защиты прав потребителей или в полицию.
С самим центром агентству LETA связаться не удалось.
Ранее сообщалось, что инспекция регулярно получает информацию от жителей о телефонных звонках от имени медицинского центра Aurora с приглашением бесплатно проверить здоровье, после чего людям предлагают заключить договор о получении различных медицинских услуг за плату.
VI напоминает, что медицинский центр - лечебное учреждение, зарегистрированное в регистре лечебных учреждений, которое уполномочено оказывать услуги заботы о здоровье, однако призывает каждого жителя Латвии лично оценить необходимость отзываться на подобные "бесплатные предложения".
Кроме того, инспекция отмечает - с вопросами о здоровье сначала нужно обращаться к семейному врачу, который объективно оценит состояние пациента и примет решение о проведении необходимых исследований, а также выпишет направление к врачам.