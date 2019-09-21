Сб, 21.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Цены на бензин в балтийских столицах продолжают расти

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В столицах всех трех стран Балтии на минувшей рабочей неделе наблюдался рост цен на бензин 95-й марки, свидетельствуют данные агентства LETA.

Самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены дизельного горючего также были самыми высокими в Таллине, самыми низкими - в Вильнюсе. 

В Риге литр бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе подорожал на 0,8% - до 1,284 евро. Стоимость литра дизельного горючего повысились на 0,8% до 1,234 евро.

В Вильнюсе литр бензина 95-й марки подорожал на 0,4% до 1,174 евро за литр, а цена дизельного горючего снизилась на 1,4% до 1,084 евро.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,4% и стоил 1,317 евро за литр, а дизельное горючее - на 4% до 1,337 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Таллине сохранились на прежнем уровне, составив соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 0,8% до 0,499 евро за литр.

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