Цены на бензин в балтийских столицах продолжают расти

Самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены дизельного горючего также были самыми высокими в Таллине, самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге литр бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе подорожал на 0,8% - до 1,284 евро. Стоимость литра дизельного горючего повысились на 0,8% до 1,234 евро.

В Вильнюсе литр бензина 95-й марки подорожал на 0,4% до 1,174 евро за литр, а цена дизельного горючего снизилась на 1,4% до 1,084 евро.

В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,4% и стоил 1,317 евро за литр, а дизельное горючее - на 4% до 1,337 евро за литр.