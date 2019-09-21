Цены на бензин в балтийских столицах продолжают расти

В столицах всех трех стран Балтии на минувшей рабочей неделе наблюдался рост цен на бензин 95-й марки, свидетельствуют данные агентства LETA.
Самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Цены дизельного горючего также были самыми высокими в Таллине, самыми низкими - в Вильнюсе.
В Риге литр бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе подорожал на 0,8% - до 1,284 евро. Стоимость литра дизельного горючего повысились на 0,8% до 1,234 евро.
В Вильнюсе литр бензина 95-й марки подорожал на 0,4% до 1,174 евро за литр, а цена дизельного горючего снизилась на 1,4% до 1,084 евро.
В Таллине на АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 2,4% и стоил 1,317 евро за литр, а дизельное горючее - на 4% до 1,337 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге и Таллине сохранились на прежнем уровне, составив соответственно 0,565 и 0,629 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 0,8% до 0,499 евро за литр.