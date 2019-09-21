Местный бизнес теряет престиж: все больше латвийцев предпочитают работать на западные фирмы

Каждый второй житель Латвии или 51% работу в филиале западной компании считает более престижной.

В течение года удельный вес людей, придерживающихся такого мнения, увеличился на четыре процентных пункта, достигнув максимального показателя за последние восемь лет.

Более высокие результаты были зарегистрированы только в 2000 и 2011 годах, когда так считали 53% и 52% населения.

Противоположную точку зрения в этом году выразили 38% жителей, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом году. В 2014 году такого мнения придерживались 44% опрошенных.