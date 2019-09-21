Сб, 21.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Местный бизнес теряет престиж: все больше латвийцев предпочитают работать на западные фирмы

Местный бизнес теряет престиж: все больше латвийцев предпочитают работать на западные фирмы

3

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Все больше жителей Латвии считают, что работа в филиалах западных компаний в Латвии престижнее, чем на местных предприятиях. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного в апреле этого года социологическим агентством SKDS. 

Каждый второй житель Латвии или 51% работу в филиале западной компании считает более престижной.

В течение года удельный вес людей, придерживающихся такого мнения, увеличился на четыре процентных пункта, достигнув максимального показателя за последние восемь лет.

Более высокие результаты были зарегистрированы только в 2000 и 2011 годах, когда так считали 53% и 52% населения. 

Противоположную точку зрения в этом году выразили 38% жителей, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом году. В 2014 году такого мнения придерживались 44% опрошенных. 

11% участников опроса не могли выразить конкретного мнения по этому вопросу.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ