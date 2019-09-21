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Латвийские пляжные волейболисты Плявиньш и Точс завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020

Эдгар Точс и Мартиньш Плявиньш

ФОТО: www.fivb.org

Латвийский дуэт пляжных волейболистов Мартиньш Плявиньш/Эдгар Точс в субботу в Китае одержали победу в полуфинале отборочного турнира, обеспечив себе место на Олимпийских играх в 2020 году в Токио. 

Плявиньш и Точс в субботу провели последний матч третьего круга, который и решил их судьбу. Латвийский дуэт со счётом 2:0 (21:17, 21:16) обыграл пару из Бразилии, обеспечив себе второе место в группе J. Благодаря этому результату Плявиньш и Точс вышли в финальную стадию, где их ожидал полуфинальный поединок.

В 1/2 финала латвийский дуэт со счётом 2:1 (12:21, 22:20, 15:8) обыграл Илью Лешукова и Константина Семёнова из России. Победа над россиянами позволила латвийским волейболистам выйти в финал и завоевать путёвку на Олимпиаду в Токио.

В финальную стадию вышел также дуэт латвийских пляжных волейболисток в лице Тины Граудини и Анастасии Кравченок. Латвийский дуэт вышел в полуфинал и находится в шаге от путёвки на Олимпийские игры. За выход в финал и путёвку в Токио Граудиня/Краченок будут бороться с парой из Чехии.

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