Латвийские пляжные волейболисты Плявиньш и Точс завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020

Плявиньш и Точс в субботу провели последний матч третьего круга, который и решил их судьбу. Латвийский дуэт со счётом 2:0 (21:17, 21:16) обыграл пару из Бразилии, обеспечив себе второе место в группе J. Благодаря этому результату Плявиньш и Точс вышли в финальную стадию, где их ожидал полуфинальный поединок.

В 1/2 финала латвийский дуэт со счётом 2:1 (12:21, 22:20, 15:8) обыграл Илью Лешукова и Константина Семёнова из России. Победа над россиянами позволила латвийским волейболистам выйти в финал и завоевать путёвку на Олимпиаду в Токио.