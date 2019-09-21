Сб, 21.09.2019
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  • Модный шик от Emporio Armani: ослепительный стальной блеск с прозрачным акцентом

Модный шик от Emporio Armani: ослепительный стальной блеск с прозрачным акцентом
Неделя моды в Милане

ФОТО: SIPA/Scanpix

На Неделе моды в Милане прошел показ весенне-летней коллекции Emporio Armani, в которой преобладают любимые брендом оттенки серого, серебристый, а также нежные пастельные тона. Летящий розовый шелк, органза мятного оттенка, прозрачные голубые ткани...

Стоит отметить эффектное смешение материалов и текстур - рифленый шелк, металлизированная кожа, пайетки... Ослепительный модный шик!

Полюбуйтесь на роскошные вечерние наряды, которые мы точно увидим на выходящих на красные дорожки звездах в грядущем сезоне.

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

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