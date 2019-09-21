Модный шик от Emporio Armani: ослепительный стальной блеск с прозрачным акцентом
На Неделе моды в Милане прошел показ весенне-летней коллекции Emporio Armani, в которой преобладают любимые брендом оттенки серого, серебристый, а также нежные пастельные тона. Летящий розовый шелк, органза мятного оттенка, прозрачные голубые ткани...
Стоит отметить эффектное смешение материалов и текстур - рифленый шелк, металлизированная кожа, пайетки... Ослепительный модный шик!
Полюбуйтесь на роскошные вечерние наряды, которые мы точно увидим на выходящих на красные дорожки звездах в грядущем сезоне.
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