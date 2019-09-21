Мечта меломана: на улице Йерсикас проходит "День винила"

В течение всего дня на улице Йерсикас 21 открыт рынок пластинок, в котором участвуют местные коллекционеры и торговцы. У каждого посетителя есть возможность посмотреть, послушать или купить виниловые пластинки различных жанров, виниловые проигрыватели и другие аксессуары.