Мечта меломана: на улице Йерсикас прошел "День винила"

В течение всего дня на улице Йерсикас 21 был открыт рынок пластинок, в котором участвовали местные коллекционеры и торговцы. У каждого посетителя была возможность посмотреть, послушать или купить виниловые пластинки различных жанров, виниловые проигрыватели и другие аксессуары.