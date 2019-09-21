Мечта меломана: на улице Йерсикас прошел "День винила"

В субботу, 21 сентября, в Риге целый день проходил "День винила на улице Йерсикас". Мероприятие, посвященное ценителям виниловых пластинок, проводилось уже в шестой раз.
В течение всего дня на улице Йерсикас 21 был открыт рынок пластинок, в котором участвовали местные коллекционеры и торговцы. У каждого посетителя была возможность посмотреть, послушать или купить виниловые пластинки различных жанров, виниловые проигрыватели и другие аксессуары.
В рамках мероприятия состоялся разговор со звукорежиссером Jersika records Каспаром Путриньшем о плюсах и проблематике аналоговых записей. В конце "Дня винила на улице Йерсикас" прошел концерт в честь открытия пластинки Sequences and Consequences джазовой группы Lupa.
Галерея: "День винила на улице Йерсикас"