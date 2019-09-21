Вс, 22.09.2019
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Мечта меломана: на улице Йерсикас прошел "День винила"

"День винила на улице Йерсикас"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 21 сентября, в Риге целый день проходил "День винила на улице Йерсикас". Мероприятие, посвященное ценителям виниловых пластинок, проводилось уже в шестой раз.

В течение всего дня на улице Йерсикас 21 был открыт рынок пластинок, в котором участвовали местные коллекционеры и торговцы. У каждого посетителя была возможность посмотреть, послушать или купить виниловые пластинки различных жанров, виниловые проигрыватели и другие аксессуары.

В рамках мероприятия состоялся разговор со звукорежиссером Jersika records Каспаром Путриньшем о плюсах и проблематике аналоговых записей. В конце "Дня винила на улице Йерсикас" прошел концерт в честь открытия пластинки Sequences and Consequences джазовой группы Lupa. 
 

Галерея: "День винила на улице Йерсикас"

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