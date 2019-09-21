Скончался известный меценат Борис Тетерев

"Пытаюсь улучшить этот мир, который включают в себя и здравоохранение, и образование, и, конечно, искусство. Почему? Просто я этого хочу. Приятно, как по-русски говорят, творить добро. К тому же важно, что в этом вопросе я на одной волне со своей женой Инарой", - сказал Борис Тетерев однажды в интервью.