Сб, 21.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Скончался известный меценат Борис Тетерев

1

Меценат Борис Тетерев

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В субботу, 21 сентября, после тяжелой болезни на 66-м году жизни скончался известный латвийский филантроп, основатель фонда Бориса и Инары Тетеревых Борис Тетерев. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Тетерев был человеком, жизнь, работа, идеи и энтузиазм которого меняли мир, Латвию, общество и мировоззрение своих современников. 

"Пытаюсь улучшить этот мир, который включают в себя и здравоохранение, и образование, и, конечно, искусство. Почему? Просто я этого хочу. Приятно, как по-русски говорят, творить добро. К тому же важно, что в этом вопросе я на одной волне со своей женой Инарой", - сказал Борис Тетерев однажды в интервью. 

Творить добро - таким было его жизненное кредо, которое лежало в основе всех его действий. 

Борис Тетерев родился в Риге, учился в Рижской 10-й средней школе. После окончания школы он поступил в Рижский медицинский институт (нынешний университет им. Паула Страдиня). После окончания ВУЗа Тетерев девять лет работал в Рижской 4-й городской больнице и Рижской 5-й городской больнице. До 2008 года он также занимался предпринимательством в Латвии и за рубежом. 

В 2010 году Тетерев вместе со своей супругой Инарой основал семейный благотворительный фонд. 

Борис Тетерев удостоился благодарственной грамоты от Кабинета министров за значительный вклад в сохранение культурно-исторического наследия Латвии и ордена Трех звезд. Он также стал почетным доктором Рижского университета им. Паула Страдиня, почетным членом Латвийского университета и Латвийской академии наук. 

Информация о том, как и где можно будет проститься с Борисом Тетеревым, будет озвучена в ближайшее время. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ