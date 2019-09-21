Американский блогер вызвал на бой Конора Макгрегора: он получает за поединки больше Хабиба

Американский YouTube-блогер Логан Пол, канал которого насчитывает более 20 миллионов подписчиков, вызвал на бой ирландского экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Блогер уже ранее участвовал в боксерских поединках, примечательно, что за них он получал гораздо больше денег, чем получает Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает Eurosport.
Пол начал свою карьеру со всем известных смешных видео - вайнов. В 2015 году блогер стал по-настоящему популярным: Пол снял видео, на котором запечатлено, как он спасает котенка на оживленной дороге. Публике пришелся по душе его героизм, а также то, что во время "операции спасения" Пол выполнил два сальто над проезжающими автомобилями.
За две недели видеозапись набрала 20 миллионов просмотров, а по состоянию на 2019 год ролик посмотрели уже 52,7 млн раз.
Пол решил полностью перевести свою деятельность на YouTube в сентябре 2016 года. Тогда к нему и пришла настоящая известность - он снялся в паре американских сериалов, стал лицом рекламных кампаний Pepsi и HBO, выступил режиссером псевдодокументального фильма о том, что Земля плоская.
31 августа Пол принял участие в боксерском поединке против британского влогера KSI (наст. имя - Оладжиде Олатунджи). KSI в 2018 году выиграл пояс чемпиона YouTube по боксу и вызвал на бой младшего брата Логана Пола Джейка. Однако на поединок согласился Пол-старший, а Джейк получил в соперники брата британца Деджи.
Как отмечает The Independent, бой собрал полную "Манчестер Арену" и на него была продана 21 тысяча билетов, самый дешевый из которых стоял 33 евро, а самый дорогой - 555 евро.
Кроме того, у поединка была платная трансляция на YouTube. За просмотр жители Великобритании платили 8,4 евро, а американцы - 9 евро. Бой прошел в шлемах, чтобы не пострадали лица. Поединок завершился ничьей. Пол собирается провести реванш с KSI.
Еще до боя с британцем Пол заявил, что хочет вызвать на поединок в UFC Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года блогер подтвердил свое желание.
"Клянусь богом, я подерусь с Конором. Он бьет стариков по лицу. Он же просто ударил его! Он двинул ему кулаком и просто вернулся к бокалу с виски. Эти ирландцы дикие. Никаких претензий к Эдди Хирну, но я фанат ММА. Хочу выйти в октагон после боя с KSI", – сказал Пол.
По данным британских изданий The Sun и Metro, блогеры за поединок получили около 170 млн евро, которые они поделили между собой. Однако, как отмечает The Times, каждый из них получил примерно от 30 до 45 млн евро. Это больше, чем за поединок получает Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский боец за свой бой с Дастином Порье заработал 5,5 млн евро.