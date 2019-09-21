Американский блогер вызвал на бой Конора Макгрегора: он получает за поединки больше Хабиба

Пол начал свою карьеру со всем известных смешных видео - вайнов. В 2015 году блогер стал по-настоящему популярным: Пол снял видео, на котором запечатлено, как он спасает котенка на оживленной дороге. Публике пришелся по душе его героизм, а также то, что во время "операции спасения" Пол выполнил два сальто над проезжающими автомобилями.

За две недели видеозапись набрала 20 миллионов просмотров, а по состоянию на 2019 год ролик посмотрели уже 52,7 млн раз.

Пол решил полностью перевести свою деятельность на YouTube в сентябре 2016 года. Тогда к нему и пришла настоящая известность - он снялся в паре американских сериалов, стал лицом рекламных кампаний Pepsi и HBO, выступил режиссером псевдодокументального фильма о том, что Земля плоская.

31 августа Пол принял участие в боксерском поединке против британского влогера KSI (наст. имя - Оладжиде Олатунджи). KSI в 2018 году выиграл пояс чемпиона YouTube по боксу и вызвал на бой младшего брата Логана Пола Джейка. Однако на поединок согласился Пол-старший, а Джейк получил в соперники брата британца Деджи.

Как отмечает The Independent, бой собрал полную "Манчестер Арену" и на него была продана 21 тысяча билетов, самый дешевый из которых стоял 33 евро, а самый дорогой - 555 евро.

Кроме того, у поединка была платная трансляция на YouTube. За просмотр жители Великобритании платили 8,4 евро, а американцы - 9 евро. Бой прошел в шлемах, чтобы не пострадали лица. Поединок завершился ничьей. Пол собирается провести реванш с KSI.

Еще до боя с британцем Пол заявил, что хочет вызвать на поединок в UFC Конора Макгрегора. В сентябре 2019 года блогер подтвердил свое желание.

"Клянусь богом, я подерусь с Конором. Он бьет стариков по лицу. Он же просто ударил его! Он двинул ему кулаком и просто вернулся к бокалу с виски. Эти ирландцы дикие. Никаких претензий к Эдди Хирну, но я фанат ММА. Хочу выйти в октагон после боя с KSI", – сказал Пол.