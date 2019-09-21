Сб, 21.09.2019
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Мода как искусство от Moschino, или Лучшие модели мира, сошедшие с полотен Пикассо
Неделя моды в Милане

ФОТО: SIPA/Scanpix

В этом году марка Moschino удивила всех фэшн-критиков и ценителей моды в Милане коллекцией, каждая вещь в которой - настоящее произведение искусства. К тому же представили эти театральные и авангардные шедевры самые востребованные модели мира!

Свою весенне-летнюю коллекцию 2020 года дизайнер Джереми Скотт посвятил Пабло Пикассо и его музам.

Один из образов напомнил работу художника "Девушка перед зеркалом", Белла Хадид словно сошла на подиум с картины "Арлекин", а Кайя Гербер стала "Девушкой с мандолиной".

Кроме того, размышления о Пикассо вызвали у Скотта ассоциации с корридой (с костюмами тореадоров) и страстным фламенко. По словам креативного директора марки, все принты были нарисованы вручную в студии, а затем оцифрованы.

Гениальный художник настолько вдохновил дизайнера, что его идея "модель как холст", выраженная в новой линейке, произвела настоящий фурор на Неделе моды в Милане!

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

ФОТО: Pixelformula/SIPA/Scanpix

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