Мода как искусство от Moschino, или Лучшие модели мира, сошедшие с полотен Пикассо
В этом году марка Moschino удивила всех фэшн-критиков и ценителей моды в Милане коллекцией, каждая вещь в которой - настоящее произведение искусства. К тому же представили эти театральные и авангардные шедевры самые востребованные модели мира!
Свою весенне-летнюю коллекцию 2020 года дизайнер Джереми Скотт посвятил Пабло Пикассо и его музам.
Один из образов напомнил работу художника "Девушка перед зеркалом", Белла Хадид словно сошла на подиум с картины "Арлекин", а Кайя Гербер стала "Девушкой с мандолиной".
Кроме того, размышления о Пикассо вызвали у Скотта ассоциации с корридой (с костюмами тореадоров) и страстным фламенко. По словам креативного директора марки, все принты были нарисованы вручную в студии, а затем оцифрованы.
Гениальный художник настолько вдохновил дизайнера, что его идея "модель как холст", выраженная в новой линейке, произвела настоящий фурор на Неделе моды в Милане!
Больше фото смотрите в нашей галерее!