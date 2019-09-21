Рижское "Динамо" проиграло второй матч подряд. На этот раз в Москве

В субботу, 21 сентября, рижское "Динамо" начало вторую выездную серию игр в этом сезоне, уступив московскому "Динамо" со счётом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
В первом периоде рижское "Динамо" было гораздо активнее москвичей. Латвийские хоккеисты перебросали соперника (15:6), а также несколько раз играли в большинстве, но несмотря на это счёт в первые 20 минут так и не был открыт.
Во втором игровом отрезке рижане также были активнее, но в последние 5 минут, когда был удалён защитник Сергей Гимаев, активизировались уже хозяева и забросили в ворота Максима Третьяка две шайбы. Авторами голов стали Андре Петерссон и Кирилл Лямин.
Петерссону удалось оформить дубль на 17-й минуте третьего периода, на что спустя две минуты рижане ответили голом Даниелса Берзиньша. Окончательный счёт в матче установил Дмитрий Яшкин - 4:1.
Выездная серия игр рижского "Динамо" продолжится в понедельник - подопечным Гирта Анкипанса предстоит матч с череповецкой "Северсталью", а два дня спустя команда в Ярославле сыграет против "Локомотива".
Напомним, что на выезд не смогли отправиться Гинтс Мейя, Эмилс Гегерис, Френк Разгалс и шведский нападающий Давид Улльстрём.