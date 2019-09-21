Суд наказал трех мужчин за использование символики СССР 9 мая

Даугавпилсский суд при рассмотрении двух нарушений в обоих случаях решил применить к виновным административный штраф - предупреждение. У одного из мужчин флаг СССР был прикреплен к мотоциклу, на котором он ехал во время шествия, а второй нарушитель нес флаг в руках.

Между тем Пардаугавский суд в Риге назначил наказание в виде штрафа в 50 евро мужчине, который во время мероприятий у так называемого памятника Победы был замечен в майке с символикой СССР. Полицейским он сказал, что надел майку, потому что чувствовал "ностальгию по старым временам".