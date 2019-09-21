В Париже скоро могут появиться "летающие такси"

В Париже испробовали новый способ передвижения, который в ближайшее время может изменить будни горожан. На этой неделе в испытательном режиме по поверхности Сены "летали" футуристические электрические такси - тихие, быстрые и не вредящие природе, сообщает агентство AP.
Это уже третье испытание "летающих такси". Предыдущие тест-драйвы проводились в июне 2017 года и в мае 2018 года.
В каждом такси фирмы SeaBubble есть два передних сидения, а также четыре задних. Если проект будет утвержден правительством, скоро такие такси можно будет вызвать с помощью мобильного приложения.
"Для нас самыми важными были следующие аспекты - отсутствие шума, никаких волн и никакого загрязнения. Хотим ввести их в городах с очень интенсивным транспортным сообщением", - заявил руководитель SeaBubble Андрес Брингдаль.
Когда такси набирает скорость, тогда корпус поднимается примерно на полметра над водой. Таким образом во время поездки такси не качается.
При снижении скорости транспортное средство немного опускается в воду.
Брингдаль указал, что "летающие такси" будут и экономичными.
"Моторные лодки аналогичного размера в течение часа тратят топливо стоимостью в 30, 40 или 50 евро. Это такси в час тратит энергию, стоимость которой составляет три доллара или три евро", - подчеркнул он.
Любителям острых ощущений этот вид транспорта вряд ли придется по душе, поскольку максимальная скорость составляет только 25 километров в час. Однако в часы пик в Париже такая скорость будет спасением для горожан, которые спешат куда-то.
Производство одного такого такси обходится в 200 000 евро, сообщает Euronews. Бюро мэра Парижа предоставило оптимистичный прогноз - услуга может стать доступной уже весной следующего года.
Галерея: Такси будущего