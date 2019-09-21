В Париже скоро могут появиться "летающие такси"

Это уже третье испытание "летающих такси". Предыдущие тест-драйвы проводились в июне 2017 года и в мае 2018 года.

В каждом такси фирмы SeaBubble есть два передних сидения, а также четыре задних. Если проект будет утвержден правительством, скоро такие такси можно будет вызвать с помощью мобильного приложения.

"Для нас самыми важными были следующие аспекты - отсутствие шума, никаких волн и никакого загрязнения. Хотим ввести их в городах с очень интенсивным транспортным сообщением", - заявил руководитель SeaBubble Андрес Брингдаль.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Когда такси набирает скорость, тогда корпус поднимается примерно на полметра над водой. Таким образом во время поездки такси не качается.

При снижении скорости транспортное средство немного опускается в воду.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Брингдаль указал, что "летающие такси" будут и экономичными.

"Моторные лодки аналогичного размера в течение часа тратят топливо стоимостью в 30, 40 или 50 евро. Это такси в час тратит энергию, стоимость которой составляет три доллара или три евро", - подчеркнул он.

Любителям острых ощущений этот вид транспорта вряд ли придется по душе, поскольку максимальная скорость составляет только 25 километров в час. Однако в часы пик в Париже такая скорость будет спасением для горожан, которые спешат куда-то.

Производство одного такого такси обходится в 200 000 евро, сообщает Euronews. Бюро мэра Парижа предоставило оптимистичный прогноз - услуга может стать доступной уже весной следующего года.