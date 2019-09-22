Фото и видео: Грандиозный вечер поединков "101 Fighting championship" в Риге

Кроме того, зрители стали свидетели боя, произошедшего между двумя местными парнями - Каспаром Камбалой и Даниелсом Риекстиньшем, который пытался взять реванш после проигранного в мае поединка. Этот поединок начался с атак экс-баскетболиста, однако во втором раунде инициативу перехватил Риекстиньш, который, в итоге, и одержал победу техническим нокаутом.