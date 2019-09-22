Фото и видео: Грандиозный вечер поединков "101 Fighting championship" в Риге

В субботу, 21 сентября, в "Арена Рига" прошли захватывающие боксерские, кикбоксерские бои международного масштаба, а также поединки ММА. Главной встречей вечера стал бой с участием Кристапа Зутиса и Дэнни Уильямса, который в свое время победил всемирно известную легенду бокса - Майка Тайсона.
Кроме того, зрители стали свидетели боя, произошедшего между двумя местными парнями - Каспаром Камбалой и Даниелсом Риекстиньшем, который пытался взять реванш после проигранного в мае поединка. Этот поединок начался с атак экс-баскетболиста, однако во втором раунде инициативу перехватил Риекстиньш, который, в итоге, и одержал победу техническим нокаутом.
В рамках центрального боя вечера Кристап Зутис очень быстро победил Дэнни Уильямса. Латвийскому спортсмену потребовалось лишь один раз нанести удар в корпус американца, чтобы борьба была остановлена.
Этим вечером на ринг вышли такие бойцы, как Кристап Зутис, Каспар Камбала, Даниелс Риекстиньш, Кристап Булмейстарс и другие.