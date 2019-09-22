Полиция разыскивает без вести пропавшую Галину Лоору

Курземский участок Госполиции Рижского региона разыскивает Галину Лоору 1943 года рождения, которая 19 сентября в 16:40 находилась на остановке общественного транспорта в Риге, на ул. Дзирциема 51, и в 17:00 отправилась в неизвестном направлении.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы до плеч, карие глаза.
Женщина была одета в ярко-зеленую куртку, светло-коричневый свитер, темно-фиолетовые брюки. С собой была черная сумка.
Галина, возможно, находится в округе Кипсалы или Брасы.
Полиция призывает посмотреть на фотографию женщины, и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или другая важная для поиска информация, звонить по номерам 67070800, 67070802, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.