Полиция разыскивает без вести пропавшую Галину Лоору

Женщина была одета в ярко-зеленую куртку, светло-коричневый свитер, темно-фиолетовые брюки. С собой была черная сумка.

Полиция призывает посмотреть на фотографию женщины, и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или другая важная для поиска информация, звонить по номерам 67070800, 67070802, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.