Вс, 22.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Полиция разыскивает без вести пропавшую Галину Лоору

ФОТО: Valsts policija

Курземский участок Госполиции Рижского региона разыскивает Галину Лоору 1943 года рождения, которая 19 сентября в 16:40 находилась на остановке общественного транспорта в Риге, на ул. Дзирциема 51, и в 17:00 отправилась в неизвестном направлении.

Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы до плеч, карие глаза.

Женщина была одета в ярко-зеленую куртку, светло-коричневый свитер, темно-фиолетовые брюки. С собой была черная сумка.

Галина, возможно, находится в округе Кипсалы или Брасы.

Полиция призывает посмотреть на фотографию женщины, и, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о ее местонахождении или другая важная для поиска информация, звонить по номерам 67070800, 67070802, 110 или обращаться в ближайший участок полиции.

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