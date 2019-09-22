В бюро Бурова вошел бывший советник Шлесерса

Руководитель бюро Бурова - Агнесе Валгере, которая руководила его бюро в то время, когда Буров занимал должность директора департамента собственности Рижской думы.

Мэр назначил себе и трех советников. Советницей по вопросам коммуникации стала Бацба Гайлите, по политическим вопросам - Рудите Лейтане, которая работала руководителем бюро мэра Дайниса Турлайса, а также руководила бюро бывшего вице-мэра Андрис Америкса.

Кроме того, советником по работе с жителями Буров назначил Гирта Дрипе, который являлся советником предпринимателя Айнара Шлесерса в то время, когда Шлесерс занимал должность министра сообщения - с 2006 по 2009 год. После этого Дрипе работал пресс-секретарем Шлесерса, когда политик занимал должность вице-мэра Риги.

Будут у Бурова и четыре помощника.